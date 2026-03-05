El 112 de Castilla y León crea un canal de WhatsApp para informar a los ciudadanos sobre emergencias y protección civil

Canal de Whatsapp del Servicio de Emergencias Castilla y León 112. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 ha abierto un nuevo canal de la aplicación de mensajes instantáneos WhatsApp para informar a los ciudadanos sobre las emergencias más relevantes y sobre consejos de prevención y autoprotección.

Este canal de Whatsapp, al que los ciudadanos pueden acceder en el siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VbBxVCb17EmvJY1xHU3J; será una "nueva vía para acceder a la información de emergencias y protección civil.

En dicho canal se informará de las emergencias más relevantes y se facilitarán consejos de prevención y autoprotección.

Para suscribirse al canal simplemente hay que acceder al enlace y hacer clic en el botón de 'Seguir'.