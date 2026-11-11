CEOE CyL cifra en un 1,3% el seguimiento medio y destaca la normalidad de la actividad empresarial

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha cifrado en un 1,3 por ciento el seguimiento medio de la huelga general en las nueve provincias de la Comunidad, según la información recabada por la patronal hasta las 13.00 horas a través de sus organizaciones territoriales.

La patronal de Castilla y León ha insistido en que los datos reflejan una "incidencia muy reducida" de la convocatoria si bien ha reconocido que se han registrado alteraciones puntuales y enfrentamientos en Zamora.

La Confederación ha reiterado que la actividad empresarial se está desarrollando con normalidad "en la práctica totalidad" de los centros de trabajo consultados y "con una incidencia limitada de la convocatoria en las distintas provincias".

En cuanto a las incidencias, CEOE ha informado de que se han comunicado "dificultades puntuales" de acceso a centros de trabajo, retrasos en el inicio de algunas actividades y alteraciones en "determinados" servicios de transporte, a lo que ha sumado las pintadas en la sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES) en las que se puede leer 'Ni patrones ni caseros', y los enfrentamientos registrados en las cocheras de los autobuses urbanos de Zamora, que se han saldado con dos detenidos y varias personas que han requerido asistencia sanitaria.

En este sentido, CEOE Castilla y León ha rechazado cualquier actuación que implique intimidación, daños materiales o impedimentos al libre acceso a los puestos de trabajo y ha insistido en que el legítimo derecho de huelga se debe ejercer desde el respeto al derecho al trabajo y al normal funcionamiento de las empresas.

La Confederación mantiene el seguimiento de la jornada para actualizar los datos conforme avance la convocatoria.