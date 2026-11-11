Sindicatos, satisfechos por el respaldo a la huelga en CyL pese a que la patronal lo cifra en el 1,52%

Piquetes y Policía Nacional, durante la salida de los autobuses urbanos durante la jornada de huelga general, - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y Sindicato de Inquilinas han coincidido en señalar la "buena acogida" de la convocatoria de huelga general por parte de la ciudadanía y los trabajadores sin dar cifras concretas de seguimiento, sensación que contrasta con los datos manejados por la patronal en la Comunidad, que ha situado el respaldo de la movilización en el 1,52 por ciento en el conjunto de las nueve provincias de la Comunidad.

Los piquetes informativos comenzaron su labor a primera hora de la mañana de este miércoles, así, en la mayoría de las capitales de provincia se han ubicado en la entrada de los polígonos industriales, grandes empresas y garajes de autobuses urbanos para asegurar el derecho de los trabajadores a respaldar el paro.

La jornada se huelga ha tenido como acto central las manifestaciones convocadas por la tarde en todas las capitales del provincia, unas protestas que se han visto perjudicadas por la intensa lluvia registrada en la Comunidad. Así, bajo el lema 'La Vivienda nos cuesta la vida' miles de personas han salido a la calle para respaldar la convocatoria sindical.

Ya desde primera hora, los responsables de UGT y CCOO en la Comunidad, Óscar Lobo y María Fernández de los Rios, han destacado el respaldo a los reivindicaciones llevadas a la calle en la jornada y que se centran en una subida de salarios ante la creciente inflación, el derecho a la vivienda y un impulso a la negociación colectiva.

No obstante, ambos responsable han advertido de una presencia "excesiva" de policías junto a los piquetes informativos distribuidos por distintas zonas de la Comunidad.

Por su parte, la patronal CEOE Castilla y León ha cifrado en el 1,52 por ciento el seguimiento definitivo de la huelga general en la Comunidad y ha garantizado que la inmensa mayoría de las empresas y sus trabajadores han mantenido su actividad habitual y que el tejido empresarial de la Comunidad ha continuado con el desarrollo de su labor sin interrupciones significativas, a pesar de las alteraciones puntuales registradas durante la jornada.

En el ámbito de la Administración autonómica, los datos remitidos por la Consejería de Presidencia han reflejado que el seguimiento de la huelga en el conjunto de los servicios públicos prestados por la Junta ha alcanzado una participación global del 4,25 por ciento a las 12.00 horas entre el personal funcionario, estatutario y laboral, unos datos que se han mantenido en el último 'recuento' el de las 18.00 horas, con un ligerísimo repunte hasta el 4,3 por ciento.

En cuanto al desarrollo del orden público, la jornada ha transcurrido con normalidad en buena parte de la Comunidad, aunque se han registrado cortes, bloqueos, acciones de piquetes y detenciones en distintos puntos. El incidente de mayor gravedad se ha producido en Zamora, donde dos personas han sido detenidas tras agredir a dos agentes de Policía y causarles lesiones durante un intento de impedir la salida de los servicios mínimos en el Polígono de La Hiniesta, en las cocheras de los autobuses urbanos y en la empresa Vivas. En la misma ciudad se ha bloqueado con silicona el acceso a algunos supermercados y comercios.

En la esfera política, el PSOE de Ávila ha condenado la aparición de pintadas de carácter fascista en la puerta y la fachada de su sede provincial, con expresiones como "puteros", "traidores" y "asesinos", proclamas como "Arriba España", simbología fascista y mensajes contra el régimen constitucional de 1978, hechos que la formación ha puesto en conocimiento de las autoridades.

Por lo que respecta a otras provincias, en León se han producido incidencias durante la noche y primeras horas de la mañana. En Ponferrada se ha cortado el acceso al polígono industrial de La Llanada mediante barricadas de neumáticos y palés, con 28 personas identificadas, mientras que diversos piquetes han provocado retrasos en la salida de autobuses interurbanos entre la 1.00 y las 5.00 horas e intentaron retrasar los urbanos.

En la capital leonesa, un vehículo policial ha sufrido el pinchazo de una rueda por la colocación de abrojos en el Parque Tecnológico y cinco personas han resultado identificadas por presuntos daños en establecimientos y mobiliario urbano. En Villaquilambre, grupos de unas 70 personas han dificultado inicialmente el acceso a una empresa de Navatejera y otras 16 personas han sido identificadas en uno de los accesos a LM.

En Salamanca, un piquete de más de 50 personas ha ocupado a primera hora las dársenas de la estación de autobuses y ha impedido inicialmente las entradas y salidas, si bien los servicios mínimos han terminado saliendo con normalidad. Asimismo, se han registrado pintadas en cinco locales de una empresa inmobiliaria. En Segovia se ha detectado el bloqueo con silicona y palillos de las cerraduras de cuatro institutos durante la noche, mientras que un grupo de unas 20 personas se ha situado en las inmediaciones de las cocheras municipales para comprobar la salida de los servicios mínimos.

En la provincia de Valladolid la normalidad ha sido la tónica general en estaciones, polígonos y grandes empresas. No obstante, la Policía Nacional ha facilitado la salida de camiones de recogida de residuos en San Cristóbal y ha intervenido hacia las 07.00 horas en la circunvalación VA-20, a la altura del Polígono de Argales, por el corte de la vía de acceso que mantenía un piquete. En Mercaolid se ha registrado presencia de piquetes informativos hacia las 03.30 horas, y en Auvasa un piquete ha informado a los trabajadores a primera hora sin afectar a la salida de los autobuses de servicios mínimos.

En el resto de la Comunidad, la jornada ha transcurrido sin grandes incidencias. En Ávila se ha certificado normalidad tanto en la capital como en la provincia con presencia de piquetes informativos sin incidentes; en Burgos se han contabilizado unas 300 personas en los piquetes de las cocheras de los autobuses urbanos; en Palencia se ha informado de un ligero retraso en los servicios mínimos de autobús; y en Soria se han registrado dos piquetes en un polígono industrial sin incidentes.