El 14 por ciento de los médicos secunda la huelga por el Estatuto Marco con 4.337 consultas suspendidas

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este martes en los centros sanitarios de la Junta por los sindicatos médicos ha tenido un seguimiento medio en la Comunidad del 14 por ciento, aunque en el caso de Atención Hospitalaria ha sido secundada por un 18 por ciento de los profesionales (902) y un siete por ciento en Atención Primaria (170 profesionales), según los datos de la Gerencia Regional de Salud.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.072 facultativos de los 7.430 efectivos disponibles este martes en el turno de mañana y a consecuencia de este paro se han cancelado un total de 4.337 consultas estimadas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, 178 intervenciones quirúrgicas, 437 pruebas diagnósticas y 3.235 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

Por provincias, el seguimiento ha sido del 5,4 por ciento en Ávila (25 médicos); 18,6 por ciento en Burgos (173 médicos); 23,4 por ciento en León (301); 11,4 por ciento en Palencia (54 médicos); 12,4 por ciento el Salamanca (177 facultativos); 12 por ciento en Segovia (52); 15,3 por ciento en Soria (35); 11,8 por ciento en Valladolid (211 médicos) y un 9,9 por ciento en Zamora, con 45 médicos en huelga.

Además, de las 4.337 consultas estimadas suspendidas, por áreas de salud en Ávila se han suspendido 245;en Burgos, 435; en León, 1.465; en El Bierzo, 253; en Palencia, 140; en Salamanca, 651; en Segovia, 70 consultas; en Soria, 238; en Valladolid Este, 266; en Valladolid Oeste, 315; y en Zamora, 259.