El 14% de los médicos en CyL secunda el paro que cancela 161 operaciones y casi 8.000 consultas

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco- ha tenido un seguimiento medio del 14 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana, que constanta la cancelación de 161 intervenciones quirúrgicas y casi 8.000 consultas entre Atención Primaria y Especializada.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 18 por ciento en Atención Hospitalaria (858 profesionales en huelga) y del siete por ciento en Atención Primaria (158 en huelga), detalla la Junta a través de un comunicado.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.016 facultativos de los 7.351 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 5,8 por ciento, 24 médicos en huelga; Burgos, 19,6 por ciento, 182 en huelga; León, 21,2 por ciento, 272; Palencia, 13,4 por ciento, 62 médicos; Salamanca, 10,7 por ciento, 149 facultativos; Segovia, 10,5 por ciento, 45; Soria, 16,5 por ciento, 37; Valladolid, 12 por ciento, 213 médicos; y Zamora, 6,9 por ciento, 32 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos en el mes de junio ha tenido un total de 4.470 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 175; Burgos, 848; León,1.219; El Bierzo,190; Palencia, 155; Salamanca, 539; Segovia, 70; Soria, 343; Valladolid Este, 308; Valladolid Oeste, 455; y Zamora, 168.

De la misma manera, se han cancelado un total de 161 intervenciones quirúrgicas, 396 pruebas diagnósticas y 3.235 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.