Unos 140 médicos residentes y tutores se darán cita en Valladolid los días 6 y 7 en sus VI Jornadas

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) celebrará los días 6 y 7 de febrero en la Facultad de Medicina de Valladolid las VI Jornadas de Médicos Residentes y Tutores, en las que se darán cita en torno a 140 residentes y tutores de toda España.

La sexta edición de este encuentro incorpora un mayor peso de los talleres prácticos, especialmente en habilidades diagnóstico-terapéuticas de uso habitual en las consultas de Atención Primaria como ecografía clínica, infiltraciones, cirugía menor, retinografía o dermatoscopia.

Junto a estas competencias clínicas, el programa aborda problemas de alto impacto sanitario y social, como la violencia de género, la prevención de caídas, la osteoporosis o fenómenos emergentes como el chemsex, han informado a Europa Press fuentes de la Sociedad.

Entre las principales novedades de las VI Jornadas de Médicos Residentes y Tutores SEMG destaca la incorporación de contenidos sobre Inteligencia Artificial aplicada a la Medicina de Familia, con un enfoque crítico y ético, orientado a optimizar la toma de decisiones clínicas y la organización de las consultas.

Asimismo, habrá una experiencia inmersiva tipo yincana centrada en patología infecciosa y en la identificación del agente causante de una hipotética pandemia futura.

De forma complementaria y, como actividad precongresual, se impartirá el jueves 5 de febrero por la tarde (17.00 horas) en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid un taller de reanimación cardiopulmonar pediátrica dirigido a personal no sanitario, donde padres y abuelos recibirán conocimientos en primeros auxilios de la mano de SEMG.