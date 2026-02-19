Unas 14.000 empresas y autónomos socios de Iberaval repiten operación con la sociedad de garantía

Consejo de Administración de Iveraval. - IBERAVAL

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 35 por ciento de los socios de Iberaval ha formalizado más de una operación durante su trayectoria con la sociedad de garantía (SGR), lo que supone en términos absolutos, y tomando como referencia los más de 40.000 asociados con los que cuenta la entidad en la actualidad, que esta ratio equivaldría a unas 14.000 empresas y autónomos que han recurrido de manera continuada a Iberaval para obtener respaldo financiero en sus proyectos empresariales.

La sociedad, que preside César Pontvianne, considera ese dato como "un excelente indicador de fidelidad" en su operativa. Un análisis interno que añade un segundo dato que "refuerza" esa concurrencia y es que de media, cada socio ha formalizado seis operaciones con Iberaval, señala a través de un comunicado.

La entidad estima que este comportamiento refleja un "uso continuado de sus herramientas de apoyo a pymes y autónomos en su acceso al crédito, una función que constituye el núcleo de actividad de una SGR·.

Precisamente, este nivel de repetición ha sido uno de los asuntos abordados en el primer consejo de administración de 2026, celebrado hoy, una sesión que ha servido para formular las cuentas anuales de la compañía. En esa sesión se ha puesto el foco en la continuidad de las relaciones con los socios, un factor que, a juicio de Iberaval, se explica "por atributos vinculados a la demanda más habitual de pymes y autónomos: precio competitivo, agilidad, marca, acceso a financiación, atención personalizada y compromiso sostenible".

César Pontvianne ha incidido en que éste es un "excelente indicador de fidelidad", y, además, un elemento consustancial a esta sociedad se sitúa "en aportar utilidad a las pymes en su camino de acceso al crédito". "Que haya tantísimas empresas que acudan a nosotros cuando necesitan un respaldo financiero, corrobora nuestro propósito que se resume en esa máxima que es el Compromiso Iberaval", ha añadido.

Iberaval, según ha avanzado Pontvianne, prevé presentar sus resultados en un mes si bien ya ha avanzado que ha vuelto a situarse en primera posición en los principales parámetros de medición de la actividad dentro del sistema nacional de garantías, integrado por otras 16 entidades tras la integración en la entidad de origen castellano y leonés de la cántabra Sogarca.

Ese sistema nacional cuenta con el respaldo de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.