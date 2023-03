El 15 de marzo se aprobará la lista de Puente, quien valora sumar a F. Antolín y de la que saldrá algún concejal

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 15 de marzo la Ejecutiva del PSOE de Valladolid votará y aprobará la lista de la candidatura de Óscar Puente, que aspira a revalidar el bastón del mando en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana y quien ha reconocido que está valorando incorporar al exconcejal de Cs Martín Fernández Antolín.

Así lo ha aseverado el alcalde de la ciudad en un encuentro que ha mantenido este jueves con medios de comunicación en el Consistorio, donde ha abordado diversas cuestiones como las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, la llegada de nuevos proyectos empresariales o la posible celebración de la gala de los Goyo en 2024.

Óscar Puente ha asegurado que está trabajando en la confección de su lista, que se aprobará el día 15, y ha aseverado que le gusta "pulsar" a la gente, ver qué nivel de compromiso o que entusiasmo muestran" ya que, tal y como ha apuntado el alcalde, "el punto de partida tiene que ser de mucho ánimo" y si ve dudas, también se le plantean a él.

Asimismo, ha reconocido que está valorando incorporar en su equipo al exconcejal de Cs Martín Fernández Antolín, y ha explicado las tres razones por las que se está planteando "seriamente" incluirle en su candidatura.

La primera, "porque es buen tío" y el equipo con el que cuenta Puente está formado por "buena gente, buenas personas que crean buen ambiente de trabajo" y esta es una cualidad que Fernández Antolín posee "por arrobas".

La segunda razón es porque es "un hombre preparado, que puede aportar...es un hombre inteligente, culto, con una oratoria brillante y con capacidad", ha afirmado el alcalde, quien ha exlicado que le ha visto cómo trabaja estos cuatro años y ve que el ex edil de Cs tiene capacidad para gestionar.

Y la tercera razón es que le parece "muy interesante" que quien ha encabezado la lista de Cs en las anteriores elecciones y quien iba a encabezarlas este año, de no haber sido por su renuncia, se incorpore "al proyecto de Óscar Puente", ya que tal y como ha apuntado el alcalde, eso habla bien de la transversalidad que tiene el proyecto" y de que puede "gobernar" y puede "jugar a izquierda y derecha, lo que es un mensaje muy interesante para el electorado".

No obstante, aunque no está decidida aún la lista, Puente ha dejdado claro que si Fernández Antolín, como todos los demás, sí acaba entrando en la candidatura tendrá que estar a lo que se decida y tendrá que "asumir polivalencia ya que le puede tocar gestionar cosas que que en principio no tengan estrictamente que ver con su trayectoria".

En este sentido, Óscar Puente ha aseverado que el caso de Fernández Antolín "no va a ser el último" y así se ha referido al que será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Peñafiel, Tomás Veganzones, que procede de Ciudadanos.

"Algo pasa en esta provincia porque normalmente los de Ciudadanos se van al PP el otros sitios", ha aseverado el alcalde, quien ha apuntado que en la provincia de Valladolid "parece que no quieren unirse al Partido Popular".

Por otro lado, Óscar Puente ha reconocido que a todos sus concejales se les puede sacar mucho "jugo" pero ha apuntado que habrá alguien que se caiga de la lista para el próximo 28 de mayo, pero no será porque esté "amortizado".