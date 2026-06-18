El 15% de los médicos en CyL secunda el paro que cancela 154 operaciones, 3.008 consultas y 379 pruebas diagnósticas

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VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos, en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco, ha tenido un seguimiento medio del 15 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 19 % en Atención Hospitalaria (909 profesionales en huelga) y del 7 % en Atención Primaria (158 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.067 facultativos de los 7.321 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 5,6 %, 23 médicos en huelga; Burgos, 19,8%, 187 en huelga; León, 22,4 %, 280; Palencia, 13,6 %, 62 médicos; Salamanca, 12,3 %, 175 facultativos; Segovia, 13,9 %, 60; Soria, 16,7 %, 39; Valladolid, 12 %, 208 médicos; y Zamora, 7,2 %, 33 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos en el mes de junio ha tenido un total de 4.197 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 245; Burgos, 708; León,1.472; El Bierzo,113; Palencia, 203; Salamanca, 168; Segovia, 350; Soria, 308; Valladolid Este, 294; Valladolid Oeste, 105; y Zamora, 231.

De la misma manera, se han cancelado un total de 154 intervenciones quirúrgicas, 379 pruebas diagnósticas y 3.008 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.