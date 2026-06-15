El 15% de los médicos secunda la huelga y se suspenden 146 operaciones, 318 pruebas diagnósticas y 3.214 consultas

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este lunes en los centros sanitarios de la Junta por los sindicatos médicos ha tenido un seguimiento medio en la Comunidad del 15 por ciento, aunque en el caso de Atención Hospitalaria ha sido secundada por un 19 por ciento de los profesionales (916) y un ocho por ciento en Atención Primaria (183 profesionales), según los datos de la Gerencia Regional de Salud.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.099 facultativos de los 7.218 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana y a consecuencia de este paro se han cancelado un total de 146 intervenciones quirúrgicas, 318 pruebas diagnósticas y 3.214 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

Por provincias, el seguimiento ha sido del seis por ciento en Ávila (25 médicos); 20 por ciento en Burgos (184 médicos); 25 por ciento en León (320); 14,4 por ciento en Palencia (65 médicos); 12,4 por ciento el Salamanca (165 facultativos); 12,9 por ciento en Segovia (56); 14,9 por ciento en Soria (34); 12,6 por ciento en Valladolid (217 médicos) y un 7,2 por ciento en Zamora, con 33 médicos en huelga.

Además, la primera jornada en huelga de los médicos en el mes de junio ha tenido un total de 5.210 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 315; Burgos, 833; León,1.681; El Bierzo, 225; Palencia, 168; Salamanca, 714; Segovia, 168; Soria, 210; Valladolid Este, 273; Valladolid Oeste, 350; y Zamora, 273.

De la misma manera, se han cancelado un total de 146 intervenciones quirúrgicas, 318 pruebas diagnósticas y 3.214 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.