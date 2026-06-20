Unas 150 personas participan en el Certamen de Pintura Rápida de Ávila

El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, recibe en el Palacio de los Verdugo a los integrantes del jurado del Certamen de Pintura Rápida. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 34 Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Ávila, que organiza el Hogar de Ávila en Madrid en colaboración con el Consistorio abulense, ha atraído este año a cerca de 150 participantes que plasman en sus lienzos el patrimonio y los rincones de la ciudad.

El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, ha recibido este sábado en el Palacio de los Verdugo a los integrantes del jurado del certamen, que congrega hasta las 16.30 horas a cerca de 150 artistas entre las categorías de adultos e infantil.

A partir de esa hora, las obras quedarán expuestas en el Mercado Grande, con el objeto de que el jurado las analice y determine a los ganadores de los algo más de 4.000 euros en premios en metálico con los que cuenta el certamen, el principal para el primer puesto y dotado de 1.300 euros.

También los más pequeños, de hasta nueve años como de 10 a 15 años, se llevarán diploma y material de bellas artes como premio, según ha informado el Ayuntamiento abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

El fallo se dará a conocer a partir de las 20.00 horas, en el Mercado Grande, donde también se entregarán los premios a los ganadores.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense ha destacado el trabajo que se realiza desde el Hogar de Ávila en Madrid para mantener un certamen que atrae a numerosos participantes y alcanza ya su edición número 34.

De la misma forma, el presidente en funciones del Hogar de Ávila en Madrid, David Gómez, ha subrayado el hecho de que este concurso atraiga a artistas para plasmar la ciudad, su patrimonio y sus rincones, y que se ha convertido en "un atractivo que permite promocionar la ciudad en el exterior".

En esta 34ª edición, el jurado está integrado por el acuarelista Pablo Reviriego como presidente; el periodista Luis Magán, como secretario; y el pintor Diego Canca y la crítica de arte Julia Sáez Angulo.