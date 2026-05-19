El 15,2% de los médicos secundan la huelga en CyL, con 4.902 consultas y 192 operaciones aplazadas

Archivo - Centro de salud de Sacyl. Centro de salud de Castilla y León. Hospital Castilla y León. Hospital Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este martes en los centros sanitarios de la Junta por los sindicatos médicos por el nuevo Estatuto Marco ha tenido un seguimiento medio del 15,2 por ciento, frente al 15,6 por ciento del lunes, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 19 por ciento en Atención Hospitalaria (924 profesionales en huelga) y del ocho por ciento en Atención Primaria (185 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.109 facultativos de los 7.255 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 4,3 por ciento, 18 médicos en huelga; Burgos, 21,7 por ciento, 210 en huelga; León, 23,6 por ciento, 291; Palencia, 13,4 por ciento, 52 médicos; Salamanca, 13,3 por ciento, 194 facultativos; Segovia, diez por ciento, 43; Soria, 18 por ciento, 42; Valladolid, 13,2 por ciento, 224 médicos; y Zamora, 7,9 por ciento, 35 médicos en huelga.

Además, la segunda jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo ha tenido un total de 4.902 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 210; Burgos, 595; León, 1.604; El Bierzo, 294; Palencia, 238; Salamanca, 666; Segovia, 70; Soria, 245; Valladolid Este, 378; Valladolid Oeste, 266; y Zamora, 336.

De la misma manera, se han cancelado un total de 192 intervenciones quirúrgicas, 395 pruebas diagnósticas y 3.416 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.