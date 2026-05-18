El 15,6% de los médicos secundan la huelga en CyL, que aplaza casí 5.000 consultas y 187 operaciones

Archivo - Centro de salud de Arroyo (Valladolid) - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta por los sindicatos médicos por el nuevo Estatuto Marco ha tenido un seguimiento medio del 15,6 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 20 por ciento en Atención Hospitalaria (913 profesionales en huelga) y del ocho por ciento en Atención Primaria (190 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.103 facultativos de los 7.055 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 5,7 por ciento, 24 médicos en huelga; Burgos, 18,4 por ciento, 177 en huelga; León, 24 por ciento, 295; Palencia, 12,6 por ciento, 48 médicos; Salamanca, 12,6 por ciento, 169 facultativos; Segovia, 13,8 por ciento, 57 médicos; Soria, 20,5 por ciento, 43; Valladolid,15,9 por ciento, 265 médicos; y Zamora, 5,7 por ciento, 25 médicos en huelga.

Además, la primera jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo ha tenido un total de 4.972 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana. Su distribución por áreas de salud es la siguiente: Ávila, 175; Burgos, 693; León,1.997; El Bierzo, 161; Palencia, 238; Salamanca, 588; Segovia, 175; Soria, 175; Valladolid Este, 231; Valladolid Oeste, 308; y Zamora, 231.

De la misma manera, se han cancelado un total de 187 intervenciones quirúrgicas, 415 pruebas diagnósticas y 3.625 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.