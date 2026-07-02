Las 16 oficinas de turismo de la Diputación de Soria abren el verano con 22.893 consultas en junio

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SORIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las 16 oficinas de turismo gestionadas por la Diputación Provincial de Soria atendieron durante el mes de junio un total de 22.893 consultas, un ligero descenso que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 23.099.

Pese a este ligero descenso, los datos mantienen un elevado nivel de actividad en el inicio de la temporada estival y consolidan la tendencia positiva que viene registrando el turismo provincial a lo largo del año, según han señalado desde la Institución Provincial.

La llegada del verano vuelve a tener en San Pedro Manrique uno de los principales referentes turísticos de la provincia de Soria.

La celebración del tradicional Paso del Fuego y Las Móndidas, una de las fiestas más emblemáticas del calendario soriano y uno de los acontecimientos culturales más reconocidos de Castilla y León, ha vuelto a convertir a la localidad en un importante foco de atracción para visitantes y turistas.

La oficina de turismo de San Pedro Manrique registró durante el mes de junio 1.986 consultas, una cifra muy superior a las 368 contabilizadas en mayo y que evidencia el efecto que estas tradiciones tienen sobre el turismo no solo de la comarca sino de la provincia de Soria.

Por volumen de consultas, la oficina de El Burgo de Osma vuelve a liderar la actividad turística provincial con 4.222 atenciones durante junio.

Le siguen Berlanga de Duero, con 3.988 consultas, Ágreda, con 2.501, Almazán, con 2.464, y San Pedro Manrique, que alcanza las 1.986.

También han registrado una importante actividad San Esteban de Gormaz, con 1.598 consultas; Ólvega, con 1.419; Vinuesa, con 1.026; San Leonardo de Yagüe, con 978; Monteagudo de las Vicarías, con 844; Duruelo de la Sierra, con 789; Medinaceli, con 365; Villar del Río, con 52; Langa de Duero, con 185; Garray, con 91, y Yanguas, con 385 consultas.

Entre los crecimientos más destacados del mes sobresale el comportamiento de Ólvega, que prácticamente ha duplicado las cifras del pasado año al pasar de 651 a 1.419 consultas.

También han registrado aumentos significativos San Leonardo de Yagüe, con un crecimiento del 74 por ciento; San Esteban de Gormaz, que ha mejorado sus datos un 33 por ciento o Vinuesa, con un aumento del 12,2 por ciento.

Asimismo, Berlanga de Duero, ha tenido un nueve por ciento más de consultas y Ágreda ha crecido un 9,1 por ciento respecto a junio de 2025.

Duruelo de la Sierra también mantiene una evolución positiva con un incremento del 10,5 por ciento, mientras que en el conjunto del año, las oficinas de turismo dependientes de la Diputación acumulan ya 125.743 consultas, frente a las 117.904 registradas en el mismo periodo de 2025.

Esto supone un incremento de 7.839 visitantes atendidos y un crecimiento global del 6,65 por ciento, impulsado especialmente por los buenos resultados obtenidos durante los meses de primavera.

TURISMO EN VERANO

La provincia de Soria afronta ahora los meses de mayor afluencia turística apoyada en algunos de sus principales atractivos.

Sus espacios naturales, la tranquilidad de sus pueblos, la riqueza de sus espacios naturales y de su patrimonio, así como una amplia oferta de turismo activo y cultural cada año atrae a miles de visitantes.

El turismo de naturaleza continúa consolidándose como uno de los grandes motores del territorio, especialmente en comarcas como Pinares, Tierras Altas o el entorno del Cañón del Río Lobos, donde cada vez son más las personas que buscan destinos alejados de las ciudades y en contacto directo con el medio natural.

Con la llegada de julio y agosto, muchos municipios de la provincia llegarán a triplicar su población habitual gracias al regreso de numerosos sorianos y a la llegada de visitantes.

La diputada de turismo, Elia Jiménez, ha recordado que "ante esta situación, la Diputación refuerza servicios esenciales como la recogida de residuos y el abastecimiento de agua para garantizar una adecuada atención durante el verano".

Además de prepararse para poder repartir a todos los pueblos las gafas para poder disfrutar del eclipse del 12 de agosto con seguridad.

"Las previsiones para las próximas semanas son positivas y existe la confianza de que julio vuelva a atraer a miles de personas dispuestas a disfrutar de la hospitalidad, la naturaleza y la calidad de vida que ofrece la tierra soriana" ha concluido la diputada.