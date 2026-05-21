El 16,2% de los médicos de CyL secundan hoy la huelga con más de 8.000 consultas y 200 operaciones canceladas

Archivo - Médico porta pancarta con lema 'Stop 24 horas de guardia. Vocación no es explotación' durante una concentración. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado este jueves en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos ha tenido un seguimiento medio del 16,2 por ciento, con más de 8.000 consultas y 200 operaciones canceladas, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro, en el marco de la convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco, ha alcanzado una media del 21 por ciento en Atención Hospitalaria (964 profesionales en huelga) y del 7 por ciento en Atención Primaria (186 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.150 facultativos de los 7.099 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana, según un comunicado de la Consejería de Sanidad recogido por Europa Press.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,1 por ciento, 28 médicos en huelga; Burgos, 21,4 por ciento, 203 en huelga; León, 27 por ciento, 320; Palencia, 15,7 por ciento, 59 médicos; Salamanca, 13,6 por ciento, 195 facultativos; Segovia, 12,6 por ciento, 61; Soria, 21,1 por ciento, 45; Valladolid, 12,1 por ciento, 201 médicos; y Zamora, 8,7 por ciento, 38 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo ha tenido un total de 4.748 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 280; Burgos, 525; León,1.829; El Bierzo,105; Palencia, 175; Salamanca, 546; Segovia, 245; Soria, 308; Valladolid Este, 469; Valladolid Oeste, 70; y Zamora, 196.

De la misma manera, se han cancelado un total de 201 intervenciones quirúrgicas, 472 pruebas diagnósticas y 3.300 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.