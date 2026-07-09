1,7 millones para suministro y material para los hospitales Clinico de Valladolid, Palencia y Medina del Campo

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en su reunión de este jueves destinar 1,72 millones de euros para la contratación y mantenimiento de material y de suministros y medicamentos biollógicos para los hospitales Clíncio de Valladolid, el de Palencia y el comarcal de Medina del Campo-

Así, se ha aprobado destinar 734.470 euros para la contratación del mantenimiento de tres angiógrafos y tres polígrafos para las salas de hemodinámica instalados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El angiógrafo es un equipo de rayos X de alta tecnología que se utiliza para observar las venas y las arterias mientras que un polígrafo es un instrumento que se utiliza para medir la presión invasiva y el electrocardiograma (ECG) del paciente durante los procedimientos de cateterización cardíaca.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 992.083 euros para la contratación de los suministros de generadores de impulsos y de medicamentos biológicos para el Complejo Asistencial de Universitario de Palencia y el Hospital de Medina del Campo.

Así, de estos 992.083 euros se destinarán 636.380 euros para el suministro de generadores de impulsos, marcapasos, registradores de eventos, desfibriladores y electrodos implantables con destino al Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Asimismo, se invertirán 355.703 euros para la contratación del suministro de medicamentos biológicos con biosimilares para el Hospital de Medina del Campo en Valladolid.