La 20º edición del Hay Festival Segovia culmina con cuatro jornadas de diálogo, arte, cultura y pensamiento crítico

SEGOVIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 20 edición del Hay Festival Segovia ha culminado con cuatro jornadas de inspiración, diálogo, cultura y pensamiento crítico con la participación de un panel de invitados expertos provenientes de países de todo el globo, que ha aportado a esta conversación de imaginación colectiva desde campos tan dispares como la política, la filosofía, el arte, la cultura y la danza, la literatura y la comunicación.

Las jornadas han contado con la aportación de mentes que ha activado un diálogo en torno a varios temas entre los que el devenir y retos a los que se enfrenta Europa, en un contexto político social convulso y agitado, se ha situado en el centro del debate.

Han sido cuatro días de cultura y arte, de ideas y política, de conversaciones y diálogos que han ayudado a construir un espíritu y pensamiento críticos "más necesarios que nunca", han apuntado a Europa Press fuentes del festival.

"La cultura facilita el encuentro y el diálogo para ayudarnos a imaginar otros escenarios. El Hay Festival no es más que una invitación para abrirnos a pensar no solo en lo que sucede en nuestro mundo, sino en lo que deseamos para nuestro futuro", ha explicado la directora del Hay Festival Segovia durante sus 20 años de recorrido, Sheila Cremaschi.

La organización considera que la asistencia, respuesta y apoyo de periodistas y medios de comunicación, el papel cada vez más primordial de los estudiantes y jóvenes y un público en general agradecido son ya "el éxito tangible" del Hay Festival Segovia tras dos décadas de recorrido.

Dentro de los más de 60 eventos repartidos a los largo de estas cuatro jornadas (del jueves 11 al pasado domingo 14 de septiembre) se ha contado con voces referentes en los diferentes ámbitos que aborda el festival, que también ha contado con importantes dosis de cultura.

El nivel de asistencia recogido ya ha igualado las cifras anteriores a la pandemia y, gracias al Hay Festival, se ha incentivado la visita a Segovia de visitantes provenientes de más de 16 países.

El festival ha contado con una programación transversal para todos los públicos compuesta por más de 60 eventos con más de 40 horas retransmitidas por streaming son algunos de los números que definen esta edición.

La organización del certamen ha destacado la prominente presencia de más de 1.100 jóvenes que han asistido a las charlas y compartido puntos de vista, "mostrando que el verdadero potencial de la cultura está en comprometer las mentes de las nuevas generaciones".