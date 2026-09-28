Unas 200 personas participan en los actos del Día del Turismo organizados por la Diputación de Ávila

Un momento del día de la provincia. - DIPUTACIÓN

ÁVILA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 personas han participado este fin de semana en las actividades organizadas por el Área de Turismo, Asuntos Europeos y Energía de la Diputación de Ávila en los castros de la Mesa de Miranda, en Chamartín, y Las Cogotas, en Cardeñosa, con motivo del Día Mundial del Turismo.

La programación comenzó el sábado 26 en la Mesa de Miranda con unos ochenta participantes, jornada en la que destacaron los talleres e iniciativas infantiles, que han completado la totalidad de las plazas. El encuentro concluyó con un ambiente festivo amenizado por música en directo y una degustación de productos del Valle Amblés y la Sierra de Ávila.

Por su parte, los actos del domingo en Las Cogotas reunieron a cerca de 115 personas. Alrededor de 60 asistentes se desplazaron en el servicio gratuito de autobús lanzadera desde el Lienzo Norte de la capital abulense, mientras que el resto ha acudido en vehículos particulares.

Tras una visita teatralizada al Castro, los participantes optaron por una ruta de senderismo a pie hasta Cardeñosa o una visita a la iglesia de la localidad para conocer su artesonado, antes de concluir con una cata de vinos y productos con el sello de Ávila, señala la institución provincial en un comunicado.

El diputado de Turismo, Armando García Cuenca, valoró de el desarrollo de las jornadas y aseguró que la respuesta ciudadana demuestra que el turismo interior en la provincia "está muy vivo".

Asimismo, destacó la combinación del patrimonio con la música, la naturaleza y la gastronomía de la provincia como fórmula para vertebrar el territorio y poner en valor los municipios.