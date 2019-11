Unos 2.000 empleados públicos de CyL salen a la calle para reivindicar las 35 horas

Actualizado 06/11/2019 18:14:13 CET

Los sindicatos acudirán a la vía judicial y cifran el seguimiento de la huelga en el 60% pesea a "abusivos" servicios mínimos

Unos 2.000 empleados públicos de Castilla y León han salido a la calle este miércoles para reclamar la implantación de la jornada de 35 horas en la Junta en una jornada de huelga general en la que los sindicatos han cifrado el seguimiento en un 60 por ciento.

Los trabajadores se han concentrado ante las delegaciones territoriales de la Junta de las diferentes provincias, en las que se han coreado gritos contra el Ejecutivo autonómico y en reivindicación de la implantación de las 35 horas.

En la concentración de Valladolid, la más numerosa --también es donde se localizan los servicios centrales de la Junta--, responsables autonómicos de los sindicatos convocantes, CCOO, UGT y CSIF, han expresado sus críticas por el incumplimiento del Ejecutivo autonómico del acuerdo que contemplaba recuperar las 35 horas.

En concreto, unas 750 personas --según fuentes policiales-- se han dado cita ante la Delegación Territorial de la Junta con la pancarta que han exhibido en otras protestas para reclamar las 35 horas y han coreado gritos como "Cs y PP, la misma mierda es", "Francisco Igea nos chulea", "palabra de Mañueco, palabra de Muñeco" o "y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra".

En este contexto, el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha asegurado que están "hartos de filibusteros" y de "trucos" y ha criticado que la Junta haya "copiado a los grandes almacenes" hasta la fecha en su última propuesta, el 31 de marzo en lugar del 1 de abril.

Pérez Urueña ha recordado que había un acuerdo que se ha incumplido y ha cuestionado la legitimidad del Gobierno que tiene para hacer lo mismo con otras promesas. Además, se ha dirigido al vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico, Francisco Igea, al que ha criticado por decir que él no había firmado nada, y le ha recordado que es el "portavoz de la Junta y no habla como Ciudadanos" y fue precisamente la Junta la que firmó con tres sindicatos el acuerdo. "No ha cumplido absolutamente nada y no piensa cumplir", ha añadido.

DENUNCIA JUDICIAL

El responsable de UGT, al igual que los de CCOO y CSIF, ha dado ya por seguro que acudirán a la vía judicial para denunciar el incumplimiento por parte de la Junta, al tiempo que, "en una carrera de fondo", continuarán con otras movilizaciones para que no se olvide que el Ejecutivo "no tiene palabra".

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández, quien ha incidido en que la propuesta de la Junta no daba garantías para volver a las 35 horas y por eso se ha ido a la huelga, durante la cual ha criticado la dificultad de los delegados sindicales para recoger información.

Por su parte, la presidenta de CSIF en Valladolid, María José San Román, ha censurado unos servicios mínimos que, en algunos servicios en los hospitales, fijaban más gente trabajando que un día habitual y ha criticado que la Junta cifre el seguimiento del paro contando también a los trabajadores que estaban dentro de los servicios mínimos, por ello considera "lógico" que sean datos más bajos, que el Ejecutivo autonómico ha cifrado en un 4,52 por ciento, que los de los sindicatos.

A pesar de los servicios mínimos "abusivos", el seguimiento ha sido "positivo", según Dalia Madruga, de CCOO, quien ha destacado que los trabajadores públicos son "conscientes" de que la Junta les ha "engañado". Además, considera que "lo más grave" es que todo ello va en detrimento de los servicios públicos porque comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco o Cantabria sí tienen las 35 horas y los profesionales de Castilla y León se van a otras regiones. "Este gobierno está permitiendo vaciar Castilla y León empeorando las condiciones de trabajo respecto al resto", ha añadido.