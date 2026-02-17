Unos 2.000 perros, 163 gatos, aves y animales exóticos este fin de semana en la 19 edición de Fimascota

El presidente de la Sociedad Canina Castellana, Tomás Domínguez; el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, y el responsable de la asociación Avesaurio, Arturo Pascual, en la presentación de Fimascota. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) - Fimascota, la feria de los animales de compañía, contará con 2.000 perros y 163 gatos, además de ejemplares de aves, réptiles y otras especies exóticas, en su 19 edición este fin de semana, 21 y 22 de febrero, en la Feria de Valladolid.

El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso; el presidente de la Sociedad Canina Castellana, Tomás Domínguez, y el responsable de la asociación Avesaurio, Arturo Pascual, han presentado este martes, 17 de febrero, la cita.

Alonso ha subrayado que se trata de una "cita ineludible" en el calendario de eventos caninos en España y un evento "estable" en la Feria de Valladolid, un contexto en el que se espera superar los 16.200 visitantes de la anterior edición.

Ello se puede lograr, tal y como ha destacado, con el "atractivo" de las actividades programadas, entre las que se encuentran exhibiciones en agility, de perros de rescate y salvamento, de la unidad de la Policía Nacional, cetrería, concurso de disfraces de mascotas, charlas de equinoterapia, paseos a caballo, programas de protectoras de animales, concurso de dibujo o pintacaras, entre otros.

En concreto, las exposiciones caninas contarán con 2.000 ejemplares inscritos, de más de 150 razas, conocidas pero también exóticas como la mexicana Xoloitcuntle -- perros sin pelo-- o la rusa Tsvetnaya Russian Bolonka, orinaria de Moscú y San Petesburgo a finales del siglo XVII, descendiente de los perros falderos de la nobleza europea.

Serán once las exposiciones monográficas, una dedicada a razas de gran tamaño como el mastín español, otras a la más pequeña, el chihuahua, y otras a ejemplares como los esbeltos galgos afganos, salukis y demás lebreles extranjeros, así como a los teckeles, labradores, rottweiler, siberian husky, akita, caniches, pastores belgas o moloso de arenas, entre otros.

Las diferentes exposiciones serán evaluadas por 26 jueces de España, Macedonia, Italia, Serbia, Rumanía, Hungría, Croacia, Bélgica, Noruega y México.

En el apartado canino, destaca también el campeonato de peluquería canina que se celebrará el sábado y en el que profesionales mostrarán diferentes técnicas de cuidado, según ha indicado el presidente de la Sociedad Canina Castellana.

Los gatos también tendrán gran protagonismo en Fimascota, con 163 inscritos en la exposición felina, de 23 razas, con mayor presencia de británicos de pelo corto, seguidos de los sphinx y los bosque de Noruega.

Por otro lado, los asistentes también pondrán aprender sobre los cuidado, características y el entorno del que proceden otras especies de animales de compañía y exóticos como tortugas, guacamayos, aves, conejos y caballos.

Así, La Era de las Aves llevará a la Feria tortugas y guacamayos; Cunilid, conejos de angora, belier y cabeza de león; el Centro Hípico la Hinojosa impartirá una charla sobre equinoterapia y ofrecerá paseos a caballo por la plaza principal de la feria, y Avesaurio realizará exhibiciones de vuelos de cetrería.

Asimismo, el representante de Avesaurio ha avanzado que participarán en Fimascota hurones, un puercoespín, una mofeta, un zorro plateado y un perro lobo, como "novedades" en la cita.

Además, el evento contará con la presencia de una treintena de empresas que presentarán productos para el cuidado y alimentación de los animales, cinco protectoras divulgarán su trabajo e informarán sobre ejemplares en adopción y el mundo vegetal estará presente con una exposición de bonsáis promovida por Kirise.