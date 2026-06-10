Unos 2.500 lacianiegos (León) gritan al unísono "¡Basta ya!" y exigen el futuro "digno" que merece la comarca

La comarca de Laciana (León) ha salido a la calle este miércoles para reivindicar un futuro digno para el territorio. - FRENTE COMÚN DE LACIANA

Piden saldar la deuda "moral, histórica, política y económica" con Laciana y visibilizarán la lucha "hasta donde sea necesario"

VILLABLINO (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

Unas 2.500 personas han participado este miércoles en la concentración convocada en Villablino (León) por el Frente Común de Laciana para exigir un futuro "digno" para el Valle, que atraviesa una situación "complicada", y reivindicar que salga "del ostracismo, del olvido y del futuro incierto" al que se ha visto sometido por parte de las administraciones públicas.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press la teniente de alcalde de Villablino, María de las Mercedes Fisteus, el acto, celebrado bajo el lema 'Laciana merece futuro', ha sido "un éxito" y, además del número de personas congregado en la concentración, ha sido respaldado prácticamente por todo el comercio de Villablino, que ha secundado un paro general de 12.00 a 15.00 horas.

Esta acción reivindicativa ha sido convocada por el Frente Común de Laciana, que se ha sentido "muy arropado" al contar con el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal, organizaciones sindicales y empresariales o entidades educativas, entre otros.

Al grito de "Laciana unida jamás será vencida", "no nos rendimos" o "Laciana no se vende; Laciana se defiende", los lacianiegos han recorrido las calles de Villablino en un acto que ha contado con la presencia de representantes políticos y sindicales.

El manifiesto ha sido leído por dos estudiantes y en él se ha expresado que el pueblo lacianiego ha salido a la calle para "gritar alto y claro" que luchará y peleará por un futuro "digno". "No pararemos hasta ver cumplidos nuestros objetivos", ha recalcado y ha instado a iniciar "un nuevo camino" de "esperanza", con valentía y "dignidad colectiva".

El momento actual es "decisivo", ha continuado, para el futuro de Laciana como consecuencia de "años de abandono institucional, de promesas incumplidas, de planes de reconversión y reactivación fallidos, de engaños, de mentiras y de una falta de compromiso real por parte de las administraciones públicas".

En este contexto, se ha referido a las consecuencias que ha tenido el fin de la minería en la zona, con comarcas que han quedado "desvalijadas" y bajo "una profunda brecha" tanto económica como social. En este escenario, las administraciones, que debían favorecer una transición justa con empleos alternativos, "no han cumplido ninguno de sus compromisos" y tienen una "deuda histórica" desde hace 20 años con la comarca, que ha padecido una "sangría demográfica" y de servicios que aboca a Laciana a la "desolación y desaparición".

"A lo largo del tiempo hemos visto cómo se iban cerrando los centros de trabajo, cómo desaparecían los empleos, el éxodo de nuestros jóvenes ante la falta de oportunidades, el cierre de escuelas, la pérdida de servicios. Hemos sido testigos impotentes de cómo nuestro futuro se volatilizaba, al tiempo que la resignación se apoderaba de todas y todos nosotros", ha añadido.

Mientras tanto, ha censurado que quienes debían ofrecer soluciones "miraban para otro lado" y Laciana "no puede seguir siendo una tierra olvidada". "¡Hasta aquí! No vamos a dejar nuestro futuro en manos de quienes han demostrado no importarles en absoluto nuestro sufrimiento o el futuro de las nuevas generaciones", ha sentenciado.

"HOY COMIENZA UN NUEVO DÍA"

Por todo ello, ha proclamado que es el momento de apelar a la unión con el Frente Común, "con una sola bandera", para devolver al territorio lacianiego "la dignidad, la ilusión y el futuro" que merece. "Estamos acostumbrados a pelear y luchar, desde la Marcha Negra del 92 hasta la Marcha Blanca del 2022. Nadie nos regaló nada, fuimos ejemplo para otros pueblos y lo seguiremos siendo. Hoy comienza un nuevo día. Todos sabemos que nuestros problemas tienen soluciones, que nuestras demandas son justas, realistas y se pueden cumplir, y que todo depende única y exclusivamente de la voluntad política de nuestras administraciones y gobernantes", ha enfatizado.

Así, ha reclamado una alternativa industrial "adaptada" y una reactivación económica "real y urgente", así como un plan específico para el Valle de Laciana. "No hablamos de declaraciones, de titulares ni de campañas de propaganda, de eso ya conocemos bastante. Hablamos de inversiones concretas, de proyectos industriales sostenibles y compatibles con nuestro entorno; hablamos de infraestructuras modernas, de vías de comunicación dignas; hablamos de servicios públicos de calidad; hablamos de vivienda, de empleo, de incentivos para atraer actividad económica, de iniciativa privada, compatible y complementaria de la iniciativa y apuesta de las inversiones públicas", ha detallado.

Asimismo, se ha referido a los incentivos para los autónomos y ha demandado a las administraciones un compromiso "firme" contra la despoblación y el deterioro social, la desigualdad y el envejecimiento que "constantemente amenaza" a los pueblos de la zona. El futuro de Laciana, ha puntualizado, pasa por el empleo.

Ante el proceso de "decadencia" que vive Laciana, ha propuesto adoptar decisiones "valientes" y que la reactivación económica se convierta en una prioridad política "inmediata", con la asunción de compromisos por parte de las administraciones. "Una cosa tenemos clara: no vamos a aceptar más engaños y mentiras, más abandono, más silencios ni más excusas", ha subrayado.

"LACIANA SIGUE VIVA. SU CORAZÓN LATE"

"Tienen una deuda moral, histórica, política y económica con esta comarca. Exigimos que esa deuda sea satisfecha. Lo hacemos como la sociedad en la que todos nos sentimos representados. Nos movilizaremos y haremos visible nuestra lucha hasta donde sea necesario y en el tiempo que sea necesario. Laciana sigue viva. Su corazón late y seguirá latiendo. Esta tierra sigue en pie, por su historia, por su cultura reivindicativa, por ese sello minero, por ser una tierra solidaria y con dignidad. Nunca dejaremos de luchar hasta recuperar el lugar que merecemos", ha concluido.

El pasado verano del año 2025 los grupos políticos que conforman la corporación municipal del Ayuntamiento de Villablino firmaron y aprobaron, de manera conjunta, una moción que formaba el llamado Frente Común, en base al cual se unían para exigir soluciones "reales" frente a los problemas que atraviesan este Valle y las zonas limítrofes: la pérdida constante y acelerada de su población, la pérdida de recursos y oportunidades, continuas trabas burocráticas cada vez mayores que debilitan o imposibilitan los proyectos, así como un debilitamiento de los servicios básicos como la sanidad o el transporte.

El Grupo Municipal Socialista, la Coalición Municipal Podemos-IU y el Grupo Municipal del PP se juntaron para desarrollar un proyecto común que tuviera en cuenta a todos los sectores sociales, vecinales, sindicales y culturales del Valle de Laciana.

Tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo el Frente Común se retomó a través de una reunión con los sindicatos (UGT, CCOO y USO) y en las últimas semanas se han llevado a cabo diferentes reuniones para involucrar en el Frente a colectivos como las entidades empreariales y educativas del Valle, asociaciones, juntas vecinales o grupos de pensionistas e industriales.

María de las Mercedes Fisteus ha explicado que el próximo paso del Frente Común será reunirse para organizar una movilización fuera del territorio lacianiego con el fin de involucrar a zonas limítrofes que comparten su problemática con El Bierzo, Babia o el área occidental de Asturias.