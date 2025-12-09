El 25,8 por ciento de los médicos de CyL secundan la huelga por la reforma del Estatuto Marco

SALAMANCA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 25,83 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 32 por ciento en Atención Hospitalaria (1.531 profesionales en huelga), del once por ciento en Atención Primaria (236 en huelga) y del cuatro por ciento en la Gerencia de Salud de Área (un facultativo en huelga), detalla la Junta a través de un comunicado.

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.768 facultativos de los 6.844 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 10,6 por ciento, 36 médicos en huelga; Burgos 43,9 por ciento, 336 en huelga; León 28,1 por ciento, 347; Palencia 27,2 por ciento,118 médicos; Salamanca 18 por ciento, 261 facultativos; Segovia 29,3 por ciento, 115; Soria 27,7 por ciento, 45; Valladolid 26,5 por ciento, 452 médicos; y Zamora 15,6 por ciento, 58 médicos en huelga.