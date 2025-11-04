Los 27 Encuentros Te Veo convierten a Valladolid en noviembre en capital de las artes escénicas con más de 40 propuestas

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (tercera por la izquierda); la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho (primera por la derecha) y el director artístico del Teatro Calderón, José María Esbec, presentan los 27 'Encuentros Te Veo' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 27 edición de los 'Encuentros Te Veo' convertirá del 10 al 16 de noviembre a Valladolid en "referente y epicentro" de las artes escénicas para la infancia y la juventud en el marco de una cita que acercará al Teatro Calderón y a otros espacios culturales de la ciudad y de Castilla y León más de 40 propuestas escénicas, formativas y profesionales bajo el título 'Teatro de Títeres y Objetos. Homenajeando a los Titiriteros de Binéfar'.

La cita rendirá homenaje a la compañía aragonesa Titiriteros de Binéfar por sus 50 años de compromiso y trayectoria profesional y para celebrar su legado se ha organizado la mesa de reflexión 'Siguiendo los pasos' el viernes 14 de noviembre a las 16.30h en el Teatro Calderón.

Durante la presentación del programa de esta nueva edición, la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha destacado que 27 años después de la "primera chispa" que encendió este festival la programación que se ofrece al público "permite abrir espacios a otras realidades e invita a los jóvenes a mirar, sentir, interpelar y transformar su realidad desde otro punto de vista".

"Cada edición es una celebración de la mirada curiosa, luminosa y libre con la que los adultos del futuro conocen y observan el mundo y entran en el ámbito de las artes escénicas", he reflexionado la edil durante su intervención en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho; el director artístico del Teatro Calderón, José María Esbec; los coordinadores de los encuentros Ana Isabel Gallego y Jacinto Gómez, y la profesora titular de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad de Valladolid, Gema Cienfuegos.

Precisamente y fruto de su compromiso con el sector y con los profesionales que le dan vida, los 'Encuentros Te Veo' estrenan en su 27 edición una iniciativa denominada 'Píldoras Te Veo' que, concebida como espacio para el conocimiento y para escuchar, inspirarse, cuestionarse y abrirse al intercambio, acogerá el viernes 14 de noviembre a las 12.30 horas la presentación de los festivales 'El Clasiquillo' (Olmedo, Valladolid), a cargo de Javier Pérez Lázaro, de la compañía Pie Izquierdo; TIF Granada, con Julia Ruiz Carazo, de LaSal Teatro, y Rincones y Recovecos, de la mano de Sergio Gayol, de Teatro del Cuervo, conducidos por Antonio Velasco, de Teatro de Poniente.

En una segunda sesión, el sábado 15 a las 13.15 horas, la presidenta de TE VEO, Patricia R. Cercas, dará a conocer junto a Conchita Piña, de Ediciones Antígona, la colaboración Te Veo en los libros, sello editorial cuya finalidad es generar un corpus literario de obras que queden recogidas en una colección que permita dar a conocer la diversidad actual de escrituras dramáticas para niños.

PROGRAMA "ECLÉCTICO"

Los coordinadores de los encuentros han tomado la palabra durante la presentación de esta nueva edición para explicar que las campañas escolares ya están cerradas y destacar la respuesta de los centros educativos a esta propuesta escénica.

Además y con el fin de promover el conocimiento sobre las artes escénicas para la infancia y la juventud, los 27 Encuentros Te Veo mantienen y amplían sus colaboraciones con entidades y organizaciones del ámbito cultural.

En este escenario se enmarcan los talleres La danza como herramienta transformadora, dirigido al alumnado de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y de la Universidad de Valladolid e impartido por Omar Meza, de DA.TE Danza (12 de noviembre a las 16.00 horas), y A un metro desde el suelo, centrado en la creación para la infancia y conducido por Julia Ruiz Carazo para alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (14 de noviembre a las 16.00 horas).

Asimismo, la colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España acercará a Valladolid al dramaturgo y poeta Alberto Conejero, padrino de esta nueva edición de los Encuentros, quien además el 15 de noviembre a las 10.00 horas impartirá el taller intensivo para profesionales (previa inscripción) Dramaturgia para la escena.

Ya por la tarde, Conejero y el director artístico del Teatro Calderón, José María Esbec, acompañados por la presidenta de TE VEO, protagonizarán la mesa de reflexión Cruce de miradas, en la que hablarán sobre programaciones, residencias, temáticas, coproducciones, festivales y programas como Platea y Audaces.

Por último y de la mano del programa de visitantes internacionales de AC/E, INAEM y la red RITTO, acudirán a los 27 Encuentros tres destacadas directoras de festivales: Andrea Pérez de Castro, del Festival Internacional de Teatro Familiar (Famfest) de Santiago de Chile; Karen Acioly, del Festival Internacional Intercâmbio de linguagens de Río de Janeiro, y Roberta Colombo, del Festival Arrivano dal mare de Ravenna (Italia).

Un total de 13 compañías acercará a escolares de distintos centros y edades sus propuestas, caracterizadas por la calidad y por su diversidad temática.

La programación del Teatro Calderón arrancará el martes 11 de noviembre a las 10.00 horas con La gota aventurera de Teatro Arbolé, que narra el viaje natural y poético de una gota, y continuará a las 11.00 horas con 'Sé tortuga', de Xip Xap Teatre, un trabajo sobre la importancia de vivir y disfrutar de las cosas con tranquilidad, y a las 12.00 horas con 'Tierra mía', de Pata Teatro, una comedia sobre el poder de lo que une a las personas.

TE VEO EN LA UVA Y EXTENSIONES

Siete años cumplen las Jornadas de Educación Teatral Te Veo en la Universidad de Valladolid (UVA), organizadas en colaboración con la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y que, dirigidas a estudiantes de los grados de Educación y máster de Profesorado de Secundaria, así como a maestros y profesores en ejercicio, arrancarán el lunes 10.00 a las 16.00 horas con la inauguración y la conferencia Gabriela Mistral y las poetas invisibilizadas a cargo de Gema Gómez Rubio, doctora en Filología Hispánica. La jornada se completa con el espectáculo Lucila, luces de Gabriela de Teatro de Ocasión (Chile).

La programación del martes contempla el taller Magia en el colegio a cargo de Isaac Tortajada (16.00 horas) y el encuentro con Eugenia Manzanera titulado Pasito a pasazo (18.00 horas) sobre cómo transformar un álbum ilustrado en experiencia escénica.

El miércoles podrán disfrutar del taller de Omar Meza y de un encuentro con los Titiriteros de Binéfar en el que Pilar Amorós y Paco Paricio explicarán a los asistentes cómo y por qué hacen teatro de títeres y el viernes a las 20.00 horas tendrán la oportunidad de visualizar el documental Titiriteros de Binéfar: siguiendo los pasos.

Por último, los 27° Encuentros TE VEO harán parada en La Cistérniga, Villanubla, Olmedo y Salamanca gracias a las Extensiones. Coincidiendo con la celebración de los Encuentros, Olmedo programa los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre a Azar Teatro con Y en mi corazón el dardo; Eugenia Manzanera con Había una vez... ni dos ni tres; La Carreta Teatro con Jajilé, el cerdito verde azul, y Guayominí Producciones con Calorcalor, respectivamente. Asimismo, Los Titiriteros de Binéfar se desplazan en la mañana del día 14 a La Cistérniga con Cómicos de la legua.

De manera previa, el 8 de noviembre Arbolé Teatro desembarca en la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca con La gota aventurera, mientras que el 21 de noviembre Teloncillo Teatro llevará a Villanubla La selva.