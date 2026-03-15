Con el 28,9% escrutado, PP y PSOE empatan en Valladolid con 6 procuradores cada uno y Vox lograría 3

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el 28,9 por ciento de los votos escrutados, PP y PSOE empatarían al lograr seis procuradores cada una de estas formaciones, uno más que en 2022, mientras que Vox lograría tres escaños, y se quedarían fuera Ciudadanos y Unidas Podemos, que tenína un escaño cada uno.

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 6 29.694 36,32 5 85.242 30,87 PSOE 6 26.513 32,43 5 86.328 31,26 VOX 3 17.022 20,82 3 55.125 19,96 Cs 0 453 0,55 1 19.081 6,91 PODEMOS-IU 0 - - 1 19.165 6,94



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: