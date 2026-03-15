Con el 28,9% escrutado, PP y PSOE empatan en Valladolid con 6 procuradores cada uno y Vox lograría 3

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Con el 28,9 por ciento de los votos escrutados, PP y PSOE empatarían al lograr seis procuradores cada una de estas formaciones, uno más que en 2022, mientras que Vox lograría tres escaños, y se quedarían fuera Ciudadanos y Unidas Podemos, que tenína un escaño cada uno.
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PP
| 6
| 29.694
| 36,32
| 5
| 85.242
| 30,87
|PSOE
| 6
| 26.513
| 32,43
| 5
| 86.328
| 31,26
|VOX
| 3
| 17.022
| 20,82
| 3
| 55.125
| 19,96
|Cs
| 0
| 453
| 0,55
| 1
| 19.081
| 6,91
|PODEMOS-IU
| 0
| -
| -
| 1
| 19.165
| 6,94
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 82.730
| 32%
| 1.273
| 994
|2022
| 278.980
| 35,27%
| 2.835
| 2.878