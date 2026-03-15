Con el 28,9% escrutado, PP y PSOE empatan en Valladolid con 6 procuradores cada uno y Vox lograría 3

Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 21:21
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VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el 28,9 por ciento de los votos escrutados, PP y PSOE empatarían al lograr seis procuradores cada una de estas formaciones, uno más que en 2022, mientras que Vox lograría tres escaños, y se quedarían fuera Ciudadanos y Unidas Podemos, que tenína un escaño cada uno.


SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22
PP 6 29.694 36,32 5 85.242 30,87
PSOE 6 26.513 32,43 5 86.328 31,26
VOX 3 17.022 20,82 3 55.125 19,96
Cs 0 453 0,55 1 19.081 6,91
PODEMOS-IU 0 - - 1 19.165 6,94

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:


COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS
2026 82.730 32% 1.273 994
2022 278.980 35,27% 2.835 2.878

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