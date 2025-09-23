La 40 Marcha de Asprosub se celebrará el 5 de octubre en Zamora a favor de afectados por los incendios en Sanabria

ZAMORA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 40 edición de la Marcha de Asprosub, organizada en Zamora por la Fundación Personas para visibilizar la labor realizada con las personas dependientes, se celebrará el próximo domingo, 5 de octubre, a beneficio de los damnificados por los incendios ocurridos este verano en la comarca de Sanabria.

Se trata de una decisión que la Fundación Personas ha tomado a raíz de los fuegos que tuvieron lugar en agosto, ya que la idea original era que la recaudación sirviera para poder renovar las instalaciones que la asociación tiene en Morales del Vino, que también cumplen cuatro décadas.

La marcha aspira a reunir a miles de personas y reivindica su papel como impulsora de este tipo de actividades solidarias en Zamora.

Antes que la carrera de la Guardia Civil, e incluso mucho antes de la marcha de la Asociación Española Contra el Cáncer, ya existía la marcha de Asprosub, que celebró su primera edición en 1983 entre Zamora y Toro. Esta cita solo se dejó de celebrar un año por las obras de la carretera y otro por la pandemia.

La actividad comenzará a las 9.30 de la mañana con la salida de la comitiva en dirección a Morales del Vino, donde habrá parada en las instalaciones de la Fundación Personas, con avituallamiento para los asistentes y la tradicional planta de regalo para todos.

Desde ahí se emprenderá el regreso con la idea de estar de vuelta en Zamora sobre el mediodía, con la meta en el parque de León Felipe, donde se ofrecerán actuaciones musicales a cargo de Miguel Álvarez, DJ Diamond y Angely.

El presidente y gerente de Asprosub, Patricio Santana e Isidro Deza, respectivamente, han presentado este martes, 23 de septiembre, la marcha en un acto que ha contado con la presencia del director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, que ha destacado "el cariño, la pasión y la entrega" de la Fundación Personas, "un referente en Zamora en lo que respecta al Tercer Sector".