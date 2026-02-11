Unos 400 delegados de CCOO exigen en Valladolid más servicios, vivienda y un operativo de incendios público en CyL

1051054.1.260.149.20260211144405 Concentración de Comisiones Obreras ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 delegados de Comisiones Obreras --según fuentes policiales-- se han concentrado este miércoles en Valladolid para exigir más servicios, vivienda accesible y un operativo de incendios totalmente público en Castilla y León.

En la concentración, que se ha desarrollado a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, han participado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria autonómica del sindicato, Ana Fernández de los Muros, quienes momentos antes han celebrado una asamblea con cerca de un millar de delegados en la Feria de Valladolid.

Fernández de los Muros ha explicado que la protesta ha pretendido exigir más servicios públicos, una vivienda digna y accesible para todos en Castilla y León y para que haya unas políticas integrales que acaben con los desequilibrios territoriales que considera que sufre la Comunidad y conseguir, "de una vez por todas", frenar la despoblación.

Asimismo, en el marco de la concentración, han entregado en la Consejería de Medio Ambiente su propuesta de operativo "cien por cien" público de prevención y extinción de incendios.

Por su parte, Unai Sordo ha explicado que la asamblea que ha precedido a la concentración se enmarca en un proceso que Comisiones Obreras lleva en toda España y que va a contar con la participación de entre 20.000 o 25.000 delegados en todo el país y que persigue tanto "movilizar a su activo" como trasladar el análisis que hace el sindicato del momento económico, laboral, social y político y poner encima de la mesa sus propuestas.

A este respecto, ha indicado que el "gran objetivo" de su organización en este momento es "trasladar el crecimiento económico que se está produciendo en España a los bolsillos de todas las familias del país".

CRECIMIENTO "DESIGUAL"

El líder de Comisiones ha señalado que España es uno de los países en los que más crece la economía, el empleo, con más gente que nunca trabajando, y ha apuntado que los salarios medios están subiendo y, en su opinión, seguirán haciéndolo por encima de la inflación.

Sin embargo, ha asegurado que el crecimiento se distribuye de una forma "irregular y desigual" porque suben los salarios mínimos producto de la subida del interprofesional, también lo hacen los salarios medios altos, pero hay aproximadamente entre diez y once millones de personas en España con sueldos que llevan tiempo "estancados".

Frente a ello, el objetivo de Comisiones Obreras es "promover un fuerte incremento de esos salarios" y por eso han planteado una subida salarial para los próximos tres años de hasta el 7 por ciento en cada uno de los años y también consideran que hay que "acotar" las subidas de algunos precios.

Sordo ha añadido que muchas familias españolas, aunque sus sueldos suban, lo hacen en menor medida que la vivienda, que algunos productos básicos o que algunos déficits de los bienes públicos que existen en el país.

"La vivienda es un grandísimo problemón en España", ha aseverado el secretario general de Comisiones, quien ha afirmado que el incremento de los precios, de las hipotecas y de los alquileres hace que "millones de personas tengan problemas para llegar a fin de mes o no se puedan independizar", sobre todo los jóvenes.

En este sentido, ha aclarado que el gran problema no es "solo social, sino económico", y por ello ha abogado por un "gran acuerdo interinstitucional" que impulse un parque de vivienda pública en España y que garantice precios "asequibles" para toda la población.

"Y ahí las comunidades autónomas no se pueden seguir poniendo de perfil", ha agregado Sordo, quien considera "manifiestamente insuficiente" la política "que las comunidades autónomas en general y las de derechas en particular" están llevando en materia de vivienda.

APUESTA POR LO PÚBLICO

Por otro lado, cree que también hace falta reforzar los servicios públicos porque "el otro gran agujero que tienen los bolsillos de las familias españolas" tiene que ver con que el gasto en formación profesional, en universidades y en gastos sanitarios, que ha asegurado que se ha "duplicado" en los últimos años, algo que ha atribuido a una voluntad política de privatización parcial de estos servicios públicos.

"Y hay una trampa en la bajada de impuestos, que lo que pretende es que los bolsillos de los ciudadanos terminen en las cuentas de resultados de las empresas que utilizan la formación profesional, la universidad o la sanidad como nicho de negocio", ha advertido, tras lo que ha insistido en que es "absolutamente necesario" reforzar estos servicios "por la cohesión social, pero también por el bienestar económico de las familias".

Por último, y en referencia a Castilla y León, Unai Sordo ha incidido en que también se necesitan "mejorar las dotaciones" para hacer frente a cuestiones como los incendios, las inundaciones o todo lo que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático.

En esta línea, considera que lo que está pasando en España "no es ninguna casualidad" y la proliferación de episodios extremos con lluvias, inundaciones, las borrascas o los incendios "tiene que ver con las consecuencias de la modificación de la temperatura que se está dando en el mundo".

Frente a ello, ha afirmado que hay que hacer dos cosas, la primera de ellas "sacar a los negacionistas de las instituciones" porque, a su juicio, si se sigue "dando cobertura a las extremas derechas solo se va a agravar el problema del cambio climático y sus efectos sobre la ciudadanía, sobre las cosechas, sobre los agricultores y sobre todo".

En segundo lugar, cree que hay que reforzar los servicios públicos, de extinción, de cuidados de montes, de Protección Civil y, "en definitiva, ser conscientes de las consecuencias que tiene la emergencia climática para la población".