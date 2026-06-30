Unos 400 efectivos formarán el operativo de seguridad de Músicos en la Naturaleza el sábado en Hoyos del Espino (Ávila)

Reunión de coordinación del dispositivo de seguridad de Músicos en la Naturaleza 2026, que se celebrará el sábado 4 de julio en Hoyos del Espino (Ávila). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ÁVILA

ÁVILA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 efectivos formarán el operativo de seguridad del festival Músicos en la Naturaleza, que se celebrará el próximo sábado, 4 de julio, en Hoyos del Espino (Ávila) con la previsión de recibir a 12.000 asistentes.

La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha acogido este martes la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad, un encuentro presidido por el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y en el que han estado presentes representantes de todos los organismos implicados en la cita.

El dispositivo estará integrado por efectivos de la Guardia Civil, con Tráfico, Seprona, unidad canina, Usecic de Ávila y Salamanca, un helicóptero, un dron y un sistema antidrones; Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y personal de seguridad privada y servicios vinculados a la organización.

En conjunto, el operativo contará con la participación de cerca de 400 efectivos, en una estructura similar a la de ediciones anteriores, con unos 200 agentes encargados de las labores de seguridad ciudadana, control del tráfico y vigilancia del entorno, tal y como ha señalado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

El dispositivo se completa con el despliegue sanitario y de emergencias, en el que Cruz Roja participará con una treintena de personas y una decena vehículos, así como con efectivos de Protección Civil, que reforzarán las tareas de apoyo y coordinación sobre el terreno, junto a personal de seguridad privada y servicios de la organización.

Uno de los principales ejes del dispositivo será la regulación del tráfico y la gestión de accesos, ante la elevada afluencia de vehículos prevista en la zona.

Así, la Jefatura Provincial de Tráfico establecerá medidas especiales de circulación en los accesos a Hoyos del Espino y su entorno, con controles terrestres y aéreos, señalización específica y posibles restricciones temporales para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

Asimismo, se recomienda a los asistentes planificar con antelación sus desplazamientos y atender en todo momento las indicaciones de los agentes.

MÁS DE 12.000 ASISTENTES

Músicos en la Naturaleza 2026 se consolida como "uno de los grandes eventos musicales del verano en Castilla y León", con una previsión de asistencia de 12.000 personas y más de cinco horas de música en directo.

El cartel cuenta con un despliegue artístico integrado por Deep Purple, Alan Parsons Live Project y Burning, en una jornada que combinará música y naturaleza en un entorno de especial valor ambiental.

El subdelegado del Gobierno ha destacado que "la coordinación entre todas las administraciones y la planificación anticipada son fundamentales para garantizar tanto la seguridad de los asistentes como la protección del entorno natural".

Igualmente, ha apelado a la responsabilidad individual para que el evento se desarrolle con normalidad: "Es importante disfrutar del festival con prudencia, respetando las normas, el entorno y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia".