Unas 400 personas muestran en Burgos su solidaridad con afectados por incendios y piden dimisión de Mañueco y Quiñones

Burgos ha recordado a los trabajadores fallecidos en los incendios y se ha solidarizado con las provincias afectadas - EUROPA PRESS

BURGOS, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 400 personas se han manifestado este miércoles en Burgos para mostrar su solidaridad con las personas afectadas por los incendios que afectan a varios puntos de Castilla y León y han reclamado la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Los convocantes de esta concentración han asegurado que durante las últimas semanas la Comunidad se ha convertido en un "escenario insostenible" para los bomberos y trabajadores de este sector que se han visto "desbordados por incendios hasta ahora no conocidos".

También han coreado lemas como 'El capitalismo es la catástrofe, los pirómanos son los políticos', 'Bomberos, forestales públicos y estables', 'Los bosques no se venden , se defienden', 'Los gastos militares a bomberos forestales' y 'Mañueco y Quiñones, dimisión'.

Por su parte, 'Bomberos Forestales en Lucha' ha organizado para este jueves a las 10.00 horas una segunda concentración ya que durante las últimas semanas la situación "se ha convertido en insostenible" para los trabajadores de incendios forestales de Castilla y León.

Los forestales de Burgos no estaban en la concentración de este miércoles ya que se encontraban en la cita de Valladolid y apuntan que el operativo "está totalmente desbordado ante la ineptitud" de la Junta.