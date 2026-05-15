Unos 4.000 alumnos participan en un musical en Valladolid que "evangelizará" sobre el "buen uso" de la IA

Roberto Tabarés (i), Luis Argüello, Goyo Casado y Sergio Merino. - ARZOBISPADO

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 alumnos de centros públicos y concertados de Valladolid y Palencia participarán en un musical que se representará los días 28 y 29 de mayo y 1 y 2 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes y que pretende "evangelizar" sobre el "uso correcto" de la Inteligencia Artificial al tiempo de ahondar en un "humanismo que construye".

'Jesús, el compañero perfecto' es el segundo proyecto de Producciones Cantamaor tras el "éxito" obtenido en el pasado curso con 'Si Jesús hubiera tenido Instagram' y en él participan 56 centros educativos públicos y concertados --46 de Valladolid y 10 de Palencia-- con alumnos desde 2º de Primaria hasta 2º de Secundaria y que cuenta, además, con el "respaldo y trabajo" de un centenar de profesores en un contexto "actual, fresco y motivador" que culmina en estas funciones.

"A través de este musical, 4.000 alumnos de centros públicos y concertados han tenido la oportunidad de reflexionar sobre un asunto de tanta actualidad como la Inteligencia Artificial para poder usar adecuadamente este instrumento y sobre todo para subrayar la importancia de lo humano, yo creo que tiene una importancia educativa y evangelizadora grande", ha resumido el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que ha estado acompañado por los promotores de la iniciativa, Sergio Merino y Goyo Casado, y el responsable de Enseñanza de la Archidiócesis, Roberto Tabarés.

Producciones Cantamor pone así en escena otra "actualizada propuesta educativa a la par que artística" planteada desde comienzos de curso como proyecto anual para un bueno uso de la IA desde una perspectiva "educativa, musical y evangelizadora" como el propio título propone. "Tiene el trasfondo de crear en los alumnos un mensaje de respeto y empatía para "integrar, incorporar, asimilar e implementar un buen uso de las nuevas tecnologías para llegar a toda la comunidad educativa con un enfoque motivador, de promoción y de fomento de un uso responsable y ético de la IA", ha explicado Goyo Casado.

En este contexto, ha incidido en que el proyecto busca "educar en el uso crítico y funcional, pero también emocional, tanto a docentes como a alumnos, para enseñar un uso adecuado, para formar bien".

Sergio Merino, coautor del musical, también profesor y arreglista del espectáculo, ha invitado a este proceso general "de adaptación tecnológica en lo que significa una alfabetización digital", pero también "emocional, personal".

Con un destacado componente educativo y religioso, el espectáculo traslada a participantes y escolares hasta 2050. En ése año vive la protagonista, Eva, quien recibe a su nuevo robot humanoide, diseñado para ser el acompañante ideal en su devenir cotidiano. Sin embargo, a través de la convivencia, esta niña descubrirá que la perfección técnica no puede sustituir la calidez del alma humana y que el corazón de las personas necesita algo más que no puede aportar el robot.

"Fusionando humor, música y el mensaje humanista de Jesús, esta obra nace para conmover tanto a los escolares como a sus familias" tras un trabajo realizado tanto en casa como en las aulas. "Se trata de un recordatorio vibrante sobre que el motor del mundo reside en lo que ningún algoritmo podrá jamás replicar: la capacidad de amar y conectar de forma real", han añadido.

Hasta el día de la representación en Valladolid, Sergio Merino ha asegurado que hay "muchas horas de ensayos, de coordinación vocal, musical y gestual, con sesiones de trabajo de los cuatro músicos además de seis actores profesionales después de haber estudiados los textos de manera individual y musicalizándolos mediante soportes digitales".

Laureano Ramírez (como Emmanuel) y Amanda Monge (como Eva) son las personas que interpretarán el musical con los alumnos participantes en cada una de las sesiones a celebrar junto a los músicos Rubén Lázaro, Manuel Sanz y Álvaro Caviedes.

Cantamor, con la colaboración del Arzobispado de Valladolid y su Delegación Diocesana de Enseñanza además del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta, ésta está trabajando por toda la comunidad para conseguir el "interés de alumnado, profesorado y padres en auditorios de primer nivel como el Centro de las Artes Escénicas y la Música". Un proyecto en el que "atienden todas las peticiones" y que se trasladará también a Talavera de la Reina (Toledo).

PRÓXIMO PROYECTO

Por último, Sergio Merino ha avanzado el proyecto para el próximo curso y que llevará por título 'El viaje de tu vida', una historia de dos amigos que van a hacer un viaje por Latinoamérica. "A nivel musical va a ser muy rico, muy variado y digamos que a uno de ellos le ha pasado como a mucha gente le pasa que no nace en una familia de fe y tiene que ir descubriendo, así que digamos que va a haber un descubrimiento y una transformación muy bonita", ha resumido.