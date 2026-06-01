La 42ª edición de Folk Segovia tendrá como eje el homenaje póstumo a su creador, Luis Martín

La directora de la Fundación Don Juan de Borbón, Noelía Gómez (izda), la directora de Folk Segovia, Cristina Ortiza, y la concejal Berta Migueláñez. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Folk Segovia celebrará del 2 al 5 de julio su 42ª edición con un programa que tiene como eje central el homenaje póstumo a Luis Martín, fundador y director del certamen durante más de tres décadas, fallecido el pasado 14 de noviembre.

La concejala Berta Migueláñez ha acompañado a la directora de la Fundación Juan de Borbón, Noelia Gómez, y a la actual directora del festival, Cristina Ortiz, en la presentación de la programación de este año 2026.

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 2 de julio en el Jardín de los Zuloaga a las 20.30 horas y contará con la presencia del Nuevo Mester de Juglaría, agrupación de la que Luis Martín fue miembro durante 56 años.

El periodista Pedro Piqueras, integrante en su juventud de grupos folclóricos en su tierra, Albacete, y buen amigo de los miembros del Mester y de Luis Martín, será el presentador de la gala inaugural, en la que intervendrán La Esteva, Free Folk, Andaraje y Las Colmenas.

El viernes 3 de julio, la jornada se abrirá a las 18.00 horas con la conferencia 'Nuestra Señora del Bustar: tradición, cultura y devoción', impartida por Antonio Arcadio García en el Aula de San Quirce. A las 20.15, el grupo palentino Carrión Folk, que cumple 30 años de trayectoria, actuará en la Plaza de San Martín. La noche del viernes concluirá en el Jardín de los Zuloaga con los conciertos del trío Serigosa y del grupo vasco Korrontzi, que ha llegado a Segovia dentro de su gira Mundua Dantzan, a las 22.15 horas.

La jornada del sábado 4 de julio ha concentrado una agenda más densa. A las 11.00 se grabará el programa radiofónico Tradición Sonora en el Aula de San Quirce, y a las 12.15 se ha celebrado un acto de hermanamiento entre Folk Segovia y la Fiesta del Folklore Provincial de Marchamalo, evento con el que ya se estableció un vínculo el pasado 8 de mayo. Por la tarde, el folclorista Pablo Zamarrón ha impartido un taller sobre cantos de trabajo en tierras de Segovia.

A las 18.30 actuarán Jaime Lafuente y Jesús Ronda con su espectáculo 'El Folk de Nuestros Días', y a las 20.15, Los Malagatos ofrecerán un concierto en la Plaza de San Martín.El cierre del sábado noche en el Jardín de los Zuloaga reunirá a Collado, que ha presentado canciones de su álbum 'Si vas al baile', y a Los Niños de los Ojos Rojos, que regresan al certamen catorce años después con su propuesta de fusión de ritmos balcánicos, hip-hop, música celta y ska.

El domingo 5 de julio, el festival concluirá con un recorrido de la Escuela de Dulzaina de Segovia desde la Plaza Mayor hasta el acueducto a partir de las 18.00 horas.

A lo largo del sábado y el domingo, los pasacalles recorrerán el centro histórico desde las 12.00 horas, con la participación de la Ronda Los Llanos de Albacete, Rondadores y Bailadores de Guadalajara y Xeremiers de Sencelles de Mallorca. Estas dos últimas agrupaciones, junto a Aljibes, también actuarán como animación previa a los conciertos del viernes y el sábado en el Jardín de los Zuloaga.

La Alhóndiga acogerá durante toda la duración del festival y hasta el 9 de julio la exposición fotográfica 'Segovia Suena a Folk', obra de Enrique del Barrio. En el mismo espacio estará disponible la feria discográfica de La Malinche, con discos y vinilos de música tradicional de distintas épocas.

Los escenarios del festival incluyen la iglesia de San Quirce, la sala Julio Michel, la Alhóndiga, la plaza de San Martín y el Jardín de los Zuloaga. Las entradas para los tres conciertos de pago, todos ellos programados en el Jardín de los Zuloaga, pueden adquirirse a través de la página web folksegovia.es y en el Centro de Recepción de Visitantes.