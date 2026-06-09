Unos 450 expertos se reunirán desde mañana en Soria en el congreso RestauraRíos, que inaugrará Hugo Morán

SORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 450 expertos se reúnen en Soria entre los días 10 y 12 de junio en el V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial 'RestauraRíos 2026', que inaugurará este miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El acto inaugural tendrá lugar a las 10.00 horas en el Palacio de la Audiencia de Soria y contará también con la presencia de la directora general del Agua, Dolores Pascual; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente; el presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), Lluís Godé; el director de Wetlands Internacional, Chris Baker; el presidente de Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimienta Machado; y el alcalde de Soria, Javier Antón.

RestauraRíos 2026 es una cita para compartir experiencias, ciencia, proyectos, debates y muchas conversaciones sobre el presente y el futuro de los ríos.

El congreso llega en un momento especialmente importante para la restauración fluvial, en un contexto marcado por inundaciones, sequías y pérdida de biodiversidad, han informado a Europa Press fuentes de la organización del evento.

Durante los tres días del congreso, se darán cita en Soria más de 170 ponentes y participantes distribuidos en sesiones plenarias, mesas redondas, sesiones paralelas y formatos dinámicos 'River Pitch', en los que se presentarán experiencias, investigaciones y proyectos innovadores vinculados a la recuperación de ríos y ecosistemas fluviales.

El Congreso está organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), junto con Wetlands International Europe a través del programa Life de la Unión Europea, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

Entre los temas centrales que darán contenido a los tres días del programa destacan la restauración de ecosistemas fluviales, la recuperación de la conectividad de los ríos, la gestión del riesgo de inundaciones, las soluciones basadas en la naturaleza, la gobernanza colaborativa, la educación ambiental y la participación ciudadana.

El Congreso acogerá, además, decenas de comunicaciones técnicas organizadas en sesiones paralelas centradas en seis grandes bloques temáticos: restauración del espacio fluvial, caudal y carga sólida; restauración de la estructura y función de los ecosistemas fluviales; experiencia de restauración mediante soluciones basadas en la naturaleza; retos de la restauración fluvial en entornos urbanos; así como estrategias de gobernanza y de educación ambiental, participación y comunicación.