498.651 euros para la reforma interior de la sede de Servicios Sociales de la calle 2 de Mayo de Valladolid

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves la reforma de la sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, ubicada en la calle 2 de Mayo de la capital vallisoletana, cuyo presupuesto base de licitación es de 498.651 euros, con cargo a este ejercicio.

El objetivo es reacondicionar el inmueble ante el deterioro sufrido con el paso de los años y mejorar su eficiencia energética.

La intervención consistirá, en primer lugar, en la reforma interior del inmueble mediante la sustitución de las carpinterías, los suelos y los alicatados.

Igualmente, se eliminará el gotelé de las paredes ylos techos del edifico y se llevará a cabo la redistribución interior de los baños, en los que se renovarán los inodoros y se cambiarán los revestimientos, la fontanería y la red eléctrica, así como las luminarias.

El plazo de ejecución de esta obra, con la que se adecuarán los espacios a las necesidades actuales de uso, es de tres meses y medio.