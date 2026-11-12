500.000 euros para obras de reparación en la cubierta del Archivo Diocesano de la catedral de Valladolid

Archivo - Catedral de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 12 Nov. (UEOPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte conceder una subvención de 500.000 euros al Arzobispado de Valladolid para financiar la reparación de las cubiertas del Archivo General Diocesano, situado en la nave de la Epístola de la Catedral.

El conjunto de construcciones que conforman la Catedral es el resultado de numerosas aportaciones arquitectónicas realizadas a lo largo de los años, conformando no solamente un legado constructivo de primer orden sino también un conjunto patrimonial de incalculable valor arqueológico y artístico.

El Arzobispado de Valladolid está elaborando un amplio programa de actuaciones que permita conciliar diferentes actividades religiosas, culturales y turísticas, con el fin de devolver al monumento el protagonismo social y cultural que ha mantenido durante gran parte de su historia.

El Archivo Diocesano de Valladolid reúne y custodia la documentación producida por la Catedral de dicha ciudad y de su institución predecesora, la primitiva Colegiata, por lo que los fondos se remontan hasta el año 1088, fecha del documento más antiguo.

Se ha detectado la necesidad de reparar las goteras que se producen en la cubierta de la panda este de la Catedral, que constituye el tejado del Archivo Diocesano y de la nave sobre las capillas de la panda de la Epístola.

Por ello, la intervención llevará a cabo la reparación integral de las patologías detectadas en el sistema de cubrición y en los elementos estructurales y constructivos asociados, que han dado lugar a filtraciones de agua de lluvia, humedades persistentes y deterioros materiales tanto en la envolvente exterior como en los componentes internos de la cubierta.