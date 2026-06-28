Unas 600 personas reivindican en Valladolid el Orgullo LGTBIQ+ frente al "aumento de delitos de odio"

El cartel principal de la manifestación del Día del Orgullo LGTBIQ+ 2026 de Valladolid, con el lema 'Existir con Orgullo es vencer cada día' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 600 personas, según la Subdelegación del Gobierno, han participado este domingo, 28 de junio, en la manifestación por el Día del Orgullo LGTBIQ+ en Valladolid, organizada por Fundación Triángulo, CCOO, UGT y Amnistía Internacional frente al "aumento de delitos de odio" por orientación sexual y de género.

Bajo el lema 'Existir con Orgullo es vencer cada día', la marcha ha comenzado en torno a las 13.00 horas desde la plaza de Fuente Dorada y, posteriormente, ha recorrido las principales calles del centro de la capital y hasta llegar a la plaza de la Universidad.

Antes de su comienzo, la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, ha comparecido ante los medios para hacer una "denuncia clara de los delitos de odio" y ha hecho referencia concretamente a las recientes detenciones de doce personas en Palencia por dos "brutales agresiones homófobas".

Al respecto de estos actos violentos, Rodríguez ha señalado, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, que no son "fruto de la casualidad", sino que están "alentados" por discursos de odio en redes sociales y por "partidos políticos de extrema derecha".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de que la Junta de Castilla y León tome "conciencia para legislar en materia de derechos LGTBI+", ya que es la única comunidad autónoma que no tiene una "ley específica" en este sentido.

La presidenta de Fundación Triángulo CyL ha mencionado algunos de los aspectos en los que se precisa esta legislación, como en "protocolos de atención a personas trans en la sanidad, a niños y niñas en centros educativos, o programas de asistencia social y de ayuda a las entidades LGTBIQ+", entre otros.