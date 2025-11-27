La 70 Seminci alcanza los 103.000 espectadores y consolida un crecimiento del 53% en ingresos por entradas en tres años

Archivo - Alfombra roja e inauguración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid - SEMINCI - Archivo

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha cerrado su 70 edición con cifras que consolidan su crecimiento sostenido al haber alcanzado los 103.000 espectadores en salas (un 30 por ciento más que en 2022), una recaudación de taquilla un 8,3 por ciento mayor que en 2024, que se ha incrementado un 53 por ciento en tres años (234.840 euros) sin modificación de precios, y más de 2.200 profesionales acreditados.

La 70 Seminci, celebrada del 24 de octubre al 1 de noviembre, ha destacado por el éxito de público de sus secciones competitivas, especialmente Punto de Encuentro, que ha triplicado su audiencia desde 2022, según ha destacado el festival de cine a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, el director del festival, José Luis Cienfuegos, ha destacado que esta edición ha contado con un público "generoso y volcado" en el festival.

"Creo que se ha percibido y transmitido un festival con un enorme potencial que ha cumplido 70 años en un gran estado de forma", ha analizado, al tiempo que ha señalado la "buena salud" de Seminci, que ha permitido la comunión entre los espectadores y los cineastas a lo largo de nueve intensos días.

Esa "buena salud", ha añadido, encuentra su reflejo en el palmarés, con los galardones concedidos a Kelly Reichardt, Lav Díaz e Ildikó Enyedi y refleja la vocación de Seminci de visibilizar a autores de prestigio que son símbolo de independencia y libertad creativa y que forman parte de la historia del cine contemporáneo.

EDICIÓN "VIVA Y LUMINOSA"

En este sentido, ha resaltado que la 70 Seminci ha logrado emocionar al ofrecer una edición "viva, luminosa y con los espectadores como protagonistas".

Tras tres años de transformación en la estructura de contenidos, estrategia, organización y posicionamiento institucional, ha sostenido, se ha vivido una edición marcada por una programación de "gran solidez y respuesta entusiasta" tanto de la industria como de los espectadores, que ha superado todas las expectativas.

"Una programación de alto nivel, salas llenas y atmósfera vibrante confirman el rumbo del festival y su vínculo con el cine de autor*, afirma su director sobre la edición de 2025, que casi repetirá las mismas fechas en 2026, pues la 71 edición se celebrará del 23 al 31 de octubre", ha apostillado.

El máximo responsable del festival también ha detallado que la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha incluido 226 títulos (137 de ellos, estrenos absolutos), divididos entre 149 largometrajes y 77 cortometrajes, proyectados en 406 sesiones a lo largo de nueve días.

El mayor crecimiento proporcional de espectadores se ha registrado en la sección Punto de Encuentro, con un 37,68% de incremento respecto a 2024, un dato que confirma la confianza del público en las apuestas de programación del festival, que desde 2022 casi ha triplicado la audiencia de esta sección.

Los programas educativos Miniminci y Seminci Joven mantienen su atractivo entre el público más joven, procedente de cerca de 170 centros docentes (88 de Infantil y 79 institutos) de Valladolid y la provincia, que han disfrutado de una programación específica compuesta por 31 largometrajes y 20 cortometrajes.