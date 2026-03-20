Unas 700 personas gritan 'No a la guerra, no al fascismo' en Valladolid y alertan de una "deriva alarmante" en el mundo

VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 700 personas, según datos de la Policía Nacional, han recorrido este viernes las principales calles de Valladolid en una marcha para gritar '¡No a la guerra, no al fascismo!', reclamar el fin del conflicto en Oriente Medio y movilizarse contra la "alarmante deriva" de los acontecimientos en el mundo, en un momento en que la historia "parece repetirse bajo las sombras más oscuras del pasado".

La manifestación ha arrancado en torno a las 20.10 horas desde la Plaza de Colón y ha llegado a la Plaza Mayor sobre las 21.00, donde los convocantes han leído un manifiesto y han mostrado su rechazo a los conflictos bélicos que se producen en el mundo con gritos como 'Vosotros, sionistas, sois los terroristas' o 'Pucela, despierta, la guerra está en tu puerta'.

El activista y portavoz de la plataforma de Valladolid contra la Guerra y del conjunto de colectivos que se han adherido a esta movilización, Jorge Lebrero, ha valorado, en declaraciones a Europa Press, la "buena acogida" de una manifestación cuyo objetivo ha sido solidarizarse con quienes "sufren de manera más descarnada el fascismo y la guerra", así como advertir del hecho de que la "paz y la soberanía de todos los pueblos se encuentran bajo un ataque sistemático por parte del imperialismo".

Frente a ello, ha subrayado la importancia de ser "parte activa de la solución en esta encrucijada en que se halla el mundo", en tanto en cuanto el derecho internacional, "si siempre fue inestable y desequilibrado, está siendo sustituido cada vez más por la "ley del más fuerte".

Por todo ello, las plataformas que han respaldado la movilización defienden el respeto al derecho internacional y a los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, que establecen la prohibición del uso de la fuerza y la resolución pacífica de los conflictos entre los pueblos.

Precisamente, Lebrero ha remarcaco que el mundo "sangra" en diversos frentes: en América Latina, África, Europa y muy especialmente en Oriente Próximo, donde toda la región "arde con el telón de fondo del genocidio sionista contra el pueblo palestino y a consecuencia de la reciente agresión de Israel y los EEUU contra Irán y el Líbano".

Pero todos esos conflictos bélicos "nada tienen que ver con exportar libertad o democracia", han asegurado las plataformas, en la medida en que su nexo común son las "pretensiones de un sistema capitalista en crisis que recurre a su versión más criminal, el fascismo, para sostener la hegemonía --política, económica, cultural-- mediante la dominación y sumisión del resto del mundo".

"Si para garantizarse esa supremacía tienen que conducirnos a la III Guerra Mundial, lo harán, y esta consideración no es exagerada, sino ajustada al proceso de globalización de la guerra que estamos presenciando",

Precisamente y coincidiendo con el 40 aniversario del referéndum sobre la OTAN, las más de 30 plataformas que han respaldado la movilización han asegurado que esta alianza militar ha sido un "instrumento de intervención y guerra al servicio de los intereses geopolíticos de las grandes potencias".

"Cada euro que se desvía hacia el gasto militar es un euro que se hurta a los servicios públicos que sostienen nuestra vida diaria. La verdadera seguridad ciudadana no se garantiza con misiles, sino con una economía que permita una vivienda digna, escuelas y hospitales dotados de personal y con escuelas que formen en la cultura de la paz y el pensamiento crítico", han señalado.

Por todo ello, han hecho un llamamiento urgente a toda la ciudadanía, así como a movimientos sociales, colectivos, sindicatos y organizaciones políticas, a participar en la construcción de un "verdadero y amplio movimiento contra la guerra".