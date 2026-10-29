La 71 edición acogerá este viernes el estreno mundial de 'El confidente', de Daniel Calparsoro

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acogerá este viernes, 30 de octubre, una gala especial con el estreno mundial de la película 'El confidente', thriller dirigido por Daniel Calparsoro y protagonizado por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán.

El equipo de este filme, programado en Sección Oficial fuera de concurso, recalará en la capital vallisoletana para la presentación en la proyección que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Teatro Calderón.

Calparsoro se adentra en los últimos años de ETA en este tenso thriller inspirado en hechos reales y protagonizado por los mencionados actores, ganadores del Goya. Gutiérrez se mete en la piel de un veterano policía, curtido en la lucha contra la banda terrorista, que detiene a un joven radical, interpretado por Herrán, implicado en la violencia callejera y descubre en él una oportunidad para alterar el rumbo del conflicto.

En la Sección Oficial a concurso, el octavo día de festival incluirá la proyección de 'La libertad doble', del argentino Lisandro Alonso. En estreno en España en el Calderón, el filme sigue a un hachero en el monte pampeano que se vive en soledad hasta la llegada de su hermana.

También se podrá ver este viernes 'A bit of light', del iraní Ali Asgari, en competición por la Espiga de Oro. La cinta, que se proyectará también en la sede principal de Seminci, acompaña a un médico que es detenido tras atender a manifestantes heridos, un suceso tras el que decide quitarse la vida.

Otra de las citas más importantes de la jornada será la visita del actor y director mexicano Gael García Bernal, que recalará en la ciudad para presentar su película 'Hombre al agua', programada en Sección Oficial fuera de concurso.

García Bernal, rostro esencial del cine latinoamericano, regresa a la dirección con una fábula sobre el privilegio, la masculinidad y las diferencias de clase en la sociedad mexicana. El cineasta protagoniza también este largometraje, el cual clausurará la 71 Semana en la noche del sábado tras una primera proyección para la prensa este viernes.

GALA UNESCO Y MERCI

Por otro lado, el certamen celebrará este viernes la Gala Unesco en el Teatro Zorrilla con la proyección de 'Mudras. Bailando hilos invisibles', de María Salgado, quien sigue a Nazaré de la Fuente, bailarina e hija de Mónica de la Fuente, pionera en España en el estudio y la creación a partir de las artes escénicas de la India.

Treinta años después del viaje que transformó a su madre como mujer y artista, Nazaré emprende ese mismo camino creyendo adentrarse en lo desconocido, sin saber que entra en uno de sus territorios más íntimos. Archivos familiares, paisajes compartidos y dos cuerpos separados por una generación construyen una conversación entre Castilla y la India, y entre pasado y presente.

Además, en el marco del Mercado de Cine Independiente - Merci, se entregarán este viernes, en los Cines Broadway, los Premios La Mesta Distribución, impulsados por Seminci para reconocer las mejores estrategias de distribución y promoción del cine independiente.