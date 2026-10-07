La 71 Seminci incorpora nueve títulos a la Sección Oficial con nombres como Lisandro Alonso, Alain Gomis o May el-Toukhy

Sección Oficial de la 71 Seminci. - SEMINCI

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) incorpora nueve nuevos títulos a su Sección Oficial, firmados por cineastas como Lisandro Alonso, Alain Gomis, Marie Kreutzer, Stéphane Brizé, Shinya Tsukamoto, Andrea Pallaoro, Lance Hammer, Isabelle Stever y May el-Toukhy.

En concreto, la directora danesa el-Thouky competirá en Valladolid con 'Woman Unknown', ganadora del León de Oro de Venecia, en una selección que reúne también los nuevos trabajos de algunos de los autores más reconocibles del cine contemporáneo y nombres destacados de la interpretación internacional.

En su propuesta, la directora traslada a la Dinamarca posterior a la Segunda Guerra Mundial, un momento en que la sociedad intenta ajustar cuentas con quienes colaboraron con los alemanes. En este contexto, Marie, una joven empleada doméstica interpretada por Mathilde Arcel, oculta un episodio de su pasado que puede comprometer el futuro que está construyendo.

El filme, protagonizado también por Carsten Bjonlund y Thorbjon Hedegaard, además del máximo galardón, recibió la Copa Volpi a la mejor actriz, y ha sido elegido para representar a Dinamarca en los Oscars.

Por otro lado, 25 años después de 'La libertad', película que contribuyó decisivamente a la renovación del cine argentino de comienzos de siglo y situó a Lisandro Alonso entre las voces más singulares del cine de autor internacional, el director retoma en 'La libertad doble' a Misael, el trabajador forestal al que ya acompañó en aquella película.

El personaje continúa trabajando en soledad en los bosques hasta que la necesidad de cuidar de su hermana altera por completo el mundo que había construido y plantea qué ocurre cuando la presencia del otro obliga a compartir una vida concebida desde el aislamiento.

Asimismo, dos acontecimientos separados geográficamente, pero unidos por sus protagonistas, articulan 'Dao', de Alain Gomis, cineasta franco-senegalés. Una boda en Francia, celebrada por una familia de ascendencia africana, y un rito funerario en Guinea-Bisáu se convierten en dos momentos de reunión, celebración y despedida que permiten reconstruir las historias de quienes se fueron y de quienes decidieron quedarse.

Gomis combina personajes de ficción con personas reales y testimonios surgidos de la propia comunidad. El director de Félicité, Gran Premio del Jurado de la Berlinale en 2017, regresa así al largometraje de ficción.

Una familia aparentemente estable es el punto de partida de 'Un monstruo amable', donde Marie Kreutzer aborda las tensiones que surgen cuando la imagen construida sobre uno de sus miembros empieza a resquebrajarse.

Lucy, una pianista interpretada por Léa Seydoux --premio a la mejor actriz de la 68 Seminci por The Beast--, vive con su marido y su hijo en una casa en el campo hasta que la llegada de la Policía para investigar a Philip revela un aspecto de su vida que obliga a la protagonista a revisar todo lo que creía saber sobre él.

Por otra parte, la contradicción entre el discurso empresarial sobre el bienestar de los trabajadores y las exigencias de productividad está en el centro de 'A Good Little Soldier', de Stéphane Brizé.

En esta propuesta, Carla, una ejecutiva que asciende a la dirección de Recursos Humanos de una gran compañía de seguros, debe conciliar ambas posiciones hasta que descubre una situación de gestión tóxica que hace cada vez más difícil sostenerlas. Protagonizada por Alba Rohrwacher y Vincent Lindon, la película obtuvo en Venecia el premio al mejor guion para Brizé, Coralie Amédéo y Olivier Gorce.

Otra de las incorporaciones a la Sección Oficial de la Semana es 'Queen at Sea', en la que Juliette Binoche, Tom Courtenay y Anna Calder-Marshall se enfrentan a una decisión compleja: quién puede decidir por una persona cuando la demencia empieza a privarla de esa capacidad.

Dirigida por Lance Hammer, la película obtuvo el Oso de Plata Premio del Jurado en Berlín, mientras Courtenay y Calder-Marshall compartieron el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto.

EL ÚLTIMO GUION DE BERNARDO BERTOLUCCI

El deseo y la atracción dan paso a una relación marcada por la dependencia, las drogas y la dificultad para separarse en 'The Echo Chamber', de Andrea Pallaoro. Luca Marinelli, Alicia Vikander y Susan Sarandon protagonizan esta historia sobre los mecanismos de poder dentro de una pareja, en la que Leo y Anne quedan progresivamente atrapados en un vínculo del que ambos parecen incapaces de salir.

La película parte del último guion escrito por el legendario cineasta Bernardo Bertolucci junto a Ilaria Bernardini y Ludovica Rampoldi antes de su fallecimiento en 2018.

Por otro lado, el relato autobiográfico de Allen Nelson, un exmarine estadounidense que regresó de Vietnam marcado por haber sido entrenado para matar, sirve de base a 'Mr. Nelson, Did You Kill People?', de Shinya Tsukamoto, figura de culto del cine japonés cuya trilogía 'Tetsuo' se convirtió en un referente internacional del cyberpunk.

Geoffrey Rush y Rodney Hicks protagonizan esta historia que cuestiona la maquinaria que convierte a un hombre en soldado. La película ganó en Venecia el Leoncino d'Oro, concedido por el jurado de jóvenes de la Mostra.

En la misma Sección Oficial se encuentra un filme en el que la guerra de Ucrania condiciona la relación y la identidad de Olya y Oleh. Se trata de 'I Rarely Wake Up Dreaming', de Isabelle Stever, que aborda la transición de género de uno de sus protagonistas en plena invasión del país.

Escrita por Stever junto a la guionista ucraniana Anna Melikova a partir de experiencias de su entorno, la película sitúa así una historia de amor y transformación personal frente a las decisiones que impone un conflicto bélico.

Estos títulos completan los 22 que participarán en la Sección Oficial a concurso de la 71 edición de Seminci.

Junto a los ahora anunciados, optarán por la Espiga de Oro 'We Are All Strangers', de Anthony Chen; 'Prosecution', de Faraz Shariat; 'Cartas de Estado', de Ilker Çatak; 'Everytime', de Sandra Wollner; 'Rose', de Markus Schleinz; 'Un hombre de nuestro tiempo', de Emmanuel Marre; 'Aquí', de Tiago Guedes; 'La Gradiva', de Marine Atlan; 'Las islas afortunadas', de Helena Girón y Samuel Delgado; 'Hermanas', de Ione Hernández; 'A Bit of Light', de Ali Asgari; 'La violinista', de Ervin Han y Raúl García, y 'My Notes on Mars', de Lili Horvát.