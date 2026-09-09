La 71 Seminci reunirá 20 producciones y coproducciones españolas, nueve en estreno mundial

Presentación de la 71 Seminci en la Academia de Cine. - SEMINCI

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) reunirá 20 producciones y coproducciones españolas en sus diferentes secciones, nueve de ellas en estreno mundial y una en estreno europeo.

La "diversidad" de formas y lenguajes cinematográficos convive en una selección que refleja "la vitalidad y variedad" del cine de autor español y que encuentra en la memoria uno de sus principales hilos conductores, tal y como han destacado desde la organización en la presentación del certamen este miércoles en la Academia de Cine, en Madrid.

La Sección Oficial reúne tres películas de estas películas, como 'Hermanas', ópera prima de Ione Hernández Sáenz, estreno europeo en Seminci tras su paso por Toronto que sitúa a Elena Anaya y Emma Suárez frente a una herida familiar que obliga a dos hermanas a replantearse sus vínculos.

También se incluye 'La violinista', que será la segunda película de animación en optar a la Espiga de Oro en Seminci. Se trata de una obra dirigida por Ervin Han y Raúl García, y ambientada entre el Singapur de los años treinta y el presente, en la que sigue a dos jóvenes unidos por la música cuyo destino queda marcado por la guerra y la ocupación japonesa.

'Las islas afortunadas', de Helena Girón y Samuel M.Delgado, viaja hasta las Canarias del siglo XV para contar la historia de Fátima, una mujer esclavizada cuyo destino está ligado al único pozo de agua dulce de la isla. La película está protagonizada por Luisa Ahl Laabiad, que debuta en el cine junto a Lou Castel, rostro icónico del cine europeo, y Grégoire Colin, habitual del cine de Claire Denis.

TRES ESTRENOS MUNDIALES EN FUERA DE CONCURSO

Asimismo, habrá estrenos mundiales en la sección oficial de Fuera de Concurso. Así, la Gala Especial 71 Seminci estará protagonizada por 'El confidente', de Daniel Calparsoro, un thriller inspirado en hechos reales sobre los últimos años de ETA a través de la relación entre un veterano policía y un joven independentista que se convierte en su confidente, encarnados por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, respectivamente.

Ricardo Gómez debuta como guionista y director de largometrajes con 'Una familia', una película que nace de su necesidad íntima de mirar a sus propios orígenes y entender los vínculos. Ambientada en el Madrid de los años 90, el filme recorre tes momentos en la vida de un padre, una madre y un hijo, unidos por una misma herida y una misma pregunta, quiénes son y quiénes quieren ser. Claudia Traisac, Patrick Criado, Ana Wagener y el joven debutante Víctor Lite protagonizan este relato que se presentará en la Gala RTVE de esta edición.

También David Martín de los Santos acude a Seminci para presentar su segundo largometraje, 'Un hombre en un puente', rodada en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga y protagonizada por Roger Casamajor, Belén Cuesta, Nidia Bermejo, Font García y Juanfra Juárez para contar la historia de Andrés, un hombre que regresa a su pueblo natal después de haberlo perdido prácticamente todo.

PUNTO DE ENCUENTRO: CUATRO ESTRENOS MUNDIALES

Por otro lado, la sección Punto de Encuentro contará con cuatro estrenos mundiales, como 'A nadadora', en la que Sandra Sánchez parte de una adolescente que intenta escapar de una infancia marcada por un entorno familiar difícil. La película, protagonizada por Nuria López, María de Dina, Lucía Veiga y Diego Anido, sitúa su historia en la Costa da Morte gallega.

También desde Galicia llega 'As augas', ópera prima de Ledicia Sola, que también protagoniza la película junto a Marta Larralde, Melania Cruz, Lidia Veiga y Toni Salgado. En el filme, Nora regresa al lugar de su infancia cuando atraviesa una crisis vital y encuentra en sus amigas el apoyo necesario para empezar de nuevo.

En 'Cinemanía', Marc Ferrer vuelve a situarse delante de la cámara para construir una comedia con tintes de metaficción sobre el deseo, el paso del tiempo y la necesidad de seguir haciendo películas. Rodeado de una peculiar comunidad de personajes en la Barcelona contemporánea, Ferrer convierte la cinefilia en una pasión y en una manera de buscar compañía y de inventar nuevas formas de vida. La película cuenta con La Infanta Gitana, Judit Martín y Sandra Soro como protagonistas.

El debut de Claudia Estrada Tarascó en el largometraje, 'Salen las lobas', nace de una experiencia familiar y se adentra en la realidad de un centro de justicia juvenil a través de Luna, una adolescente que encuentra en la música urbana y en sus compañeras una forma de resistencia. Valeria Estrada, Huda Laamarti, Vanessa Badji y Sara Martínez encabezan un reparto que incluye también a Àlex Brendemühl y Rosa Boladeras en esta propuesta que se estrenará en Seminci.

MEMORIA Y TERRITORIO EN TIEMPO DE HISTORIA Y ALQUIMIAS

La sección Tiempo de Historia en la 71 Seminci propondrá, igualmente, una panorámica del cine de no ficción "más incisivo y clarividente", como 'Camionero', de Francisco Marise, coproducción entre Argentina y España cuyo guion firma junto a Javier Rebollo, una película donde la carretera deja de ser un simple lugar de paso.

La intimidad se encuentra directamente con la Historia en 'Papagayo', de Omar Al Abdul Razzak, que parte de una relación atravesada por dos orígenes, sirio e israelí, y observa cómo el conflicto de Oriente Próximo afecta a los espacios más privados de una pareja.

Además, Eloy Enciso Cachafeiro recupera en 'Todo es cárcel' las correspondencias y testimonios vinculados a los campos de concentración franquistas para establecer un diálogo entre la violencia de la Dictadura y el presente.

Fuera de concurso, Pablo Maqueda convierte su admiración por Nanni Moretti en 'Caro Nanni', en un emotivo y apasionado recorrido por los lugares y las películas del gran cineasta italiano, narrado por Eva Llorach y con la participación de Isabel Coixet, Margherita Buy y Rocío León.

También fuera de competición, 'Vacío luminoso', de Uberto Rapisardi, acompaña el nacimiento de 'Sirat', de Oliver Laxe, desde las primeras reuniones en Galicia hasta el rodaje en el desierto.

Por otro lado, la sección Alquimias programará 'Adiós, ríos', de Sebastián Uría, con Amador Arias, protagonista de 'O que arde', al frente del reparto. La película se sitúa también ante un territorio que cambia, pero desde la desaparición progresiva de un pueblo y de la forma de vida de sus habitantes.

En 'Benigno', David Baute filma en Super 8 a un hombre en el tramo final de su vida y convierte sus acciones cotidianas en el centro de la película, mientras en 'Dream of Another Summer', Irene Bartolomé mira Beirut a través de sus edificios, sus calles y sus espacios vacíos.

PROYECCIONES ESPECIALES

La programación española se amplía con 'Matar a un oso', serie de Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, creadores de 'Crematorio', 'La zona' o 'Nos vemos en otra vida'.

Esta serie original Movistar Plus traslada a la ficción el caso de la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán para construir un magnético thriller en torno a las tensiones entre territorio, tradición y medioambiente. Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner integran su reparto.

Cierra este recorrido 'SerYo', documental dirigido por Marta Solaz, Sergio Peris-Mencheta y Verónica Díaz Pérez que tendrá su estreno mundial en Seminci.

La propuesta muestra cómo desde el hospital y en plena enfermedad, Peris-Mencheta dirige a distancia un montaje teatral y el acto creativo deja entonces de ser únicamente su oficio para convertirse en el "impulso para devolverle a la vida y al encuentro con los demás".

La cámara registra ese momento de extrema fragilidad, pero también la red de afectos que se forma a su alrededor con la familia, el teatro y amigos como Penélope Cruz, Javier Bardem o Juan Diego Botto.