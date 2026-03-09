El 87 Encuentro de Universitarios de UCAV y EUC aborda la importancia de la mujer a lo largo de la historia

Foto de famila de los participantes en el Encuentro de Universitarios. - UCAV

AVILA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), junto a la Asociación EUC y la Escuela Universitaria 'Fray Luis de León', ha celebrado el 87 Encuentro de Universitarios (EUC), bajo el título 'Voces femeninas por un mundo más auténtico' y que ha sido un espacio de diálogo entre profesores y alumnos para reflexionar en torno a la figura de la mujer y su importancia a lo largo de la historia en diferentes saberes.

El programa, celebrado el fin de semana ha congregado a 130 participantes, llegados de la UCAV y de diferentes universidades españolas, como la Universidad Católica de Valencia, la Universidad San Pablo CEU de Madrid o la Politécnica de Madrid,.

Durante este encuentro se han compaginado actividades académicas con varias veladas y actividades culturales, y así, en el ámbito académico se han celebrado tres conferencias.

La primera de ellas ha sido ofrecida por María Teresa Cid, de la Universidad San Pablo CEU, ha estado centrada en el sufragio femenino, con referencias a figuras como Hildegarda de Bingen, Dorothy Day, María de Echarri o Edith Stein.

En la segunda, Alicia Rodrigo, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, ha abordado la filosofía con Elizabeth Anscombe y en la conferencia de clausura María José Luciáñez ha profundizado sobre papel de la mujer en la ciencia.

Por parte de los alumnos, han presentado 15 comunicaciones, enmarcadas en las temáticas 'Mujer y Ciencias de la Salud y de la Vida', 'Mujer, Psicología y Educación', 'Mujeres y Fe' y 'Mujer, Derecho e Ingeniería'.

Asimismo, las noches han estado protagonizadas por veladas culturales así el viernes, el concierto 'El arte habla de la mujer', ha congregado a participantes y al público en general mientras que el sábado ha tenido lugar una representación teatral, a cargo del grupo de la UCAV, dedicada a la vida del Padre Tomás Morales, quien ideó estos Encuentros.