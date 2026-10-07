El 89 por ciento de los pasos de peatones de Burgos ya está adaptado a la nueva regulación de tráfico

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BURGOS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha adaptado ya cerca del 89 por ciento de sus pasos de peatones semaforizados, lo que supone 372 de un total de 420, a las exigencias del Real Decreto sobre usuarios vulnerables.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Tráfico, José Antonio López, quien ha destacado que la capital burgalesa "no ha necesitado solicitar moratoria" para aplicar la normativa, a diferencia de otras grandes ciudades como Barcelona o Gijón.

El edil ha explicado que la principal novedad del decreto de vulnerables radica en la prohibición de hacer coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con la fase verde fija para los peatones.

A partir de ahora, el paso de peatones debe estar precedido obligatoriamente por una fase en rojo para el tráfico rodado, una medida diseñada para blindar la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios de VMP.

Según López, la propia norma estatal "antepone la seguridad peatonal a la fluidez del tráfico", ha argumentado y ha reconocido que este ajuste ha provocado retenciones puntuales en horas punta y un incremento en los tiempos de espera tanto para conductores como para peatones en nudos de alta densidad.

López ha insistido en que estos cambios no obedecen a un "capricho municipal", sino al cumplimiento riguroso de una ley estatal de alta complejidad técnica.

La adaptación de los cruces no consiste en un simple cambio de ópticas luminosas, sino que exige reprogramar los ciclos, recablear las instalaciones y, en ocasiones, sustituir los reguladores de tráfico.

Actualmente, los servicios técnicos municipales mantienen una "monitorización continua" sobre los cruces adaptados para aplicar pequeños ajustes y corregir incidencias. Por su parte, las 48 intersecciones pendientes requerirán obras de mayor calado técnico en las infraestructuras de la red semafórica.