8M.- Redondo asegura que es "más erótica" la igualdad que la "imposición machista" y pide no dejar que el pasado avance

1066956.1.260.149.20260308133128 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, porta pancarta con lema 'No dejaremos que el pasado avance' durante una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, Valladolid, Castilla León (Esp - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que es "más erótica" la igualdad que la "imposición machista" y "más satisfactorio" tratar a una mujer "de igual a igual" y ha reivindicado cambiar el futuro "y no dejar que el pasado avance".

Redondo se ha expresado así en la manifestación del Día Internacional de la Mujer que se ha celebrado este 8 de marzo en Valladolid en un fin de semana que es el ecuador de la campaña electoral de los comicios que se celebrarán el próximo día 15 en Castilla y León.

En este contexto reivindicativo, la titular de Igualdad se ha dirigido especialmente a los jóvenes y ha señalado a las mujeres que "es mucho más importante, mola más, es más erótica" la igualdad que la "imposición machista" y ha pedido que "consideren" esta posibilidad.

"El tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres también, por supuesto, y desde luego para las mujeres", ha añadido Redondo, quien ha pedido "cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance".

A este respecto, ha señalado que el pasado lleva a "la limitación de derechos", al "paternalismo" y a la "sumisión", cuando ha incidido en que las mujeres son muchísimas más las que quieren igualdad. "Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad real y efectiva", ha subrayado.

La titular de Igualdad ha asegurado que el Gobierno actual lucha por la igualdad, que ha afirmado que "la igualdad es paz" y "pacisfismo" y por eso ha afirmado que hoy también reivindican "la paz y el no a la guerra".

Ana Redondo ha destacado que el 8 de marzo es un día de reivindicación y ha apuntado que la igualdad "está en riesgo" por una violencia "creciente".

"Nada de lo que ocurre a una mujer en el mundo nos puede ser ajeno", ha añadido la ministra, quien ha asegurado que por esta razón se han llevado a la manifestación, a las calles "feministas", a las mujeres de Irán que están sufriendo la violencia de la guerra, que "antes sufrían con el régimen de los ayatolás, pero ahora siguen sufriendo bajo las bombas".

También ha recordado a las afganas que están en una "cárcel" en la que todos sus derechos están "reprimidos" o a las ucranianas "que llevan cuatro años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel" y las mujeres "que en distintos puntos del planeta siguen sufriendo la violencia y el rechazo a sus derechos".