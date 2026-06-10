El 98,55% de los estudiantes del distrito UVA supera la PAU en la convocatoria ordinaria con una nota media de 7,58

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VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 98,55 por ciento de los estudiantes del distrito de la Universidad de Valladolid (UVA) ha superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), celebrada los días 2, 3 y 4 de junio.

Un total de 4.286 alumnos se ha presentado a la convocatoria ordinaria en el distrito, que abarca las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

De ellos han aprobado 4.224, lo que representa el 98,55 por ciento de los presentados, un porcentaje ligeramente superior al año anterior. La nota media final ha sido de un 7,58, han informado a Europa Press fuentes de la Institución académica.

En la provincia de Palencia se presentaron 586 alumnos, de los cuales han aprobado 578, el 98,63 por ciento con una nota media 7,61; en Segovia lo hicieron 631 estudiantes y han superado la prueba el 97,78 por ciento (617 alumnos) con una nota media de 7,49; en Soria se presentó un total de 461 alumnos, de los cuales han aprobado 448, el 97,18 por ciento, con una nota media de 7,60; y en Valladolid el número de alumnos que acudió a la convocatoria fue de 2.608, de los que 2.581 han aprobado (un 98,96 por ciento) con una nota media de 7,60.

BECAS

La Universidad de Valladolid ha recordado que concederá las ayudas denominadas Becas Santander dirigidas a los estudiantes matriculados en enseñanzas de Grado y Máster en la UVA durante el curso académico 2026-2027.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 7 de octubre de 2026 a través del programa habilitado en la plataforma de Santander Open Academy.

Se destinarán 150 becas de 1.000 euros cada una dirigidas al estudiantado de nuevo ingreso matriculado en el curso 2026-2027 en cualquiera de los grados ofertados por centros propios de la Universidad de Valladolid y que hayan obtenido las mejores calificaciones en la PAU en la convocatoria ordinaria del curso académico 2025-2026,realizada en el distrito de la Universidad de Valladolid.

La evaluación de las solicitudes se realizará conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, atendiendo a la nota media del expediente académico o a la calificación de acceso, según la modalidad. La resolución provisional se hará pública antes del 19 de noviembre de 2026.