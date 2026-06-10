El 98,57% de los estudiantes del distrito universitario de Salamanca supera la PAU. - USAL

SALAMANCA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 98,57 por ciento de los estudiantes presentados a la convocatoria de junio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el distrito universitario salmantino ha obtenido la calificación de 'apto', según ha informado la responsable Técnico de Organización y Desarrollo de las Pruebas de Acceso de la Universidad de Salamanca, Eva Lahuerta, tras analizar los datos oficiales, que reflejan porcentajes similares a los exámenes del pasado año (98,18 por ciento).

En la fase general, de los 2.796 alumnos que finalmente han realizado las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, han aprobado los exámenes 2.756 (98,57 por ciento) y 40 no superaron los ejercicios (1,43 por ciento). De los calificados como 'apto', 285 han conseguido alcanzar el sobresaliente, 1.463 han obtenido un notable y 1.008 han logrado la calificación de aprobado.

La nota media se ha situado en 7,48. Los resultados por campus indican que en Ávila se han presentado un total de 649 jóvenes, de los cuales 637 (98,15 por ciento) han obtenido la calificación de 'apto' (261 aprobados, 318 notables y 58 sobresalientes), con una media de 7,37. Los jóvenes que resultaron 'no aptos' han sido 12 (1,85 por ciento).

En Salamanca el número de estudiantes que han realizado las pruebas ha ascendido a 1.543, de los que 1.530 (99,16 por ciento) resultaron 'aptos' (537 aprobados, 837 notables y 156 sobresalientes), con una nota media de 7,51. Un total de 13 jóvenes han resultado 'no aptos' (0,84 por ciento).

Finalmente, en el campus de Zamora se han presentado a los ejercicios 604 jóvenes, de los cuales 589 (97,52 por ciento) han obtenido la calificación de 'apto' (210 aprobados, 308 notables y 71 sobresalientes) con una nota media de 7,50. Los jóvenes 'no aptos' han sido 15 (2,48 por ciento).

En cuanto a las mejores notas en cada campus corresponden a los siguientes centros: I.E.S Claudio Moyano (Zamora), con un 9,975; el Colegio María Auxiliadora (Salamanca), con un 9,9; y el I.E.S. Alonso de Madrigal (Ávila), con un 9,828.

Los alumnos podrán consultar las calificaciones el día 10 de junio a partir de las 10 de la mañana en la web de la USAL: https://www.usal.es/calificaciones- consulta-y-revision-examenes. El periodo de solicitud de revisión de las calificaciones y visionado de los exámenes se ha fijado del 11 al 16 de junio.

La celebración de la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 está prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, y las calificaciones las conocerán el 7 de julio.