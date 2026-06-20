Aagesen ensalza la "valentía" de Nevenka Fernández, que "abre camino" contra el machismo y "regenera la democracia"

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una imagen de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha ensalzado la "valentía" de Nevenka Fernández, una mujer que "abre camino" desde hace 22 años en la lucha contra la violencia machista y cuyo testimonio "contribuye a regenerar la democracia" de España.

Aagesen ha inaugurado la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', en el espacio La Térmica Cultural de Ponferrada (León), una cita que supone el primera acto público de Nevenka Fernández en su ciudad después de que abandonase España tras convertirse en 2001 en la primera denunciante de acoso sexual en política en el país tras sufrir esta violencia como concejala del PP y por parte del alcalde, el también 'popular' Ismael Álvarez.

Así, la ministra ha subrayado la "dignidad" y "valentía" de Fernández, cuya denuncia marcó un "hito histórico" contra la violencia de género en España y "abrió camino" para que "la sociedad en su conjunto pudiera identificar formas de violencia que no era capaz de ver".

En este sentido, también ha agradecido la "generosidad" de Fernández por haber compartido su relato, un gesto con el que ha dado "fuerza" a muchas mujeres para "alzar la voz", una acción que la ministra ha equiparado al movimiento Me Too y a las manifestaciones feministas vividas en España.

"Ahí reside la gran fuerza renovable del feminismo, un feminismo en el que cada voz abre camino, en el que se nos permite movilizarnos y en el que el avance de forma conjunta y colectiva devuelve la fuerza a aquellas que os tocó abrir camino y para las que también hay que reparar el daño", ha apostillado Aagesen.

De este modo, ha incidido en que el testimonio de Nevenka Fernández "contribuye a algo fundamental", "regenerar la democracia", lo que "obliga" a la sociedad a "mirarse al espejo y hacerse preguntas que a veces son incómodas pero que son necesarias", como si se sabe detectar la violencia o si se puede proteger a los que la sufren y reparar el daño.

Asimismo, ha agregado que estos testimonios ayudan a analizar si se puede "construir la memoria" para "evitar que otras mujeres vuelvan a estar solas frente a estas situaciones" y si se puede "sentar las bases de una sociedad libre de acoso".

Para reivindicar el papel de Nevenka Fernández, en este acto se inaugurará, además, un mural en "honor" a su "dignidad" y al "poder de la verdad", un mural que vestirá la fachada de La Térmica Cultural y el cual servirá para apelar a la "memoria colectiva", ha aseverado la ministra.

"Es también una forma de reparar el daño (...) y de que cualquier mujer que esté atravesando una situación de acoso o de violencia sepa que lo que le ocurre tiene nombre y que tiene derecho a pedir ayuda", ha defendido, para señalar que ante ello, la sociedad tiene la "obligación de escucharla, creerla y protegerla". "Es una llamada a abrir los ojos, a escuchar y a identificar esas situaciones y saber acompañarlas", ha agregado.

De esta manera, ha llamado a "ser capaces" de "generar un entorno que proteja" y en que no haya "fallos", lo que reflejaría la "gran fortaleza" de la democracia, que servir para "responder ante las injusticias".

En esta línea, también ha reconocido la "responsabilidad" de las instituciones en este ámbito y ha abogado por la educación y reeducación para evitar las violencias: "Para que se detecten y se erradiquen, que generen confianza para que se puedan denunciar y que acompañen a quienes dan el paso para que lo puedan hacer sin añadir sufrimiento al daño vivido".

Por último, Aagesen ha llamado a actuar "en todos y cada uno de los campos", desde la "vida cotidana" a la "educación y la justicia" y "no dar ni un paso atrás", lo que pasa también por "no aceptar discursos que minimizan la gravedad de estas violencias".