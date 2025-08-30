AAVV de Pinar de Jalón, en Valladolid, atribuye a falta de limpieza los reiterados incendios alrededor del barrio

El pinar en el que se producen incendios al fondo, junto a la parcela de Pinar de Jalón recientemente desbrozada. - EUROPA PRESS

Los vecinos muestran preocupación ante incendios casi semanales y no descartan intencionalidad, pero extraña no haber "cazado" a alguien

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos del barrio vallisoletano de Pinar de Jalón ha expresado su preocupación por los reiterados incendios que se producen casi semanalmente alrededor de esta zona residencial, algo que consideran que puede estar causado por la acumulación de suciedad y escombros y la falta de limpieza en el entorno.

Sin embargo, el colectivo vecinal reconoce tener "la mosca detrás de la oreja" y no descartar que puedan ser intencionados, pero a su vez se extraña de que los numerosos vecinos que salen a pasear sus perros por zonas muy cercanas a donde se producen los incendios no hayan "cazado" a alguien provocando un incendio o visto algo sospechoso.

La Asociación, en declaraciones a Europa Press, ha expresado la preocupación de los vecinos por los incendios que se declaran habitualmente en el pinar ubicado entre la carretera de Madrid y el barrio o frente a la entrada del mismo, entre la calle Teide y el Camino Juana Jugán, donde se acumulan grandes cantidades de escombros, entre los que se pueden observar neumáticos, maderas y otros materiales que potencialmente pueden ser combustibles.

Incluso en este lugar hay una señalización en el acceso desde la zona del Benito Menni en la que se advierte de que está prohibido arrojar escombros o basura, que podría sancionarse con hasta 5.000 euros, y es una zona "videovigilada" con un "dron policial".

También se ha producido alguno en Jalón 2, en las parcelas que hay al otro lado del túnel que pasa bajo la VA-30, donde pernoctan y descansan muchos camioneros y transportistas que dejan allí muchos desperdicios, motivo por el que ya se solicitó al Ayuntamiento que pusiera contenedores, aunque sólo se han colocado unos bidones.

PROBLEMA RECURRENTE

Fuentes de la Asociación han señalado que es un problema que se sucede desde hace años y, aunque se ha limpiado una parcela anexa al barrio para facilitar el desbroce y ya no se producen fuegos tan cerca de las viviendas, hay preocupación por que en algún momento pueda haber algún incidente derivado de esta situación.

Por lo que se refiere a la posibilidad de que haya alguien que provoca los incendios, la Asociación tiene claro que, hasta el momento, "no se ha visto nada", pero "la suciedad siempre ha estado ahí".

Por ello, una de las cosas que proponen como solución es que, tanto en el pinar entre la carretera de Madrid y el barrio, así como en las parcelas de Jalón 2 y en las zonas del entorno, pudiera pasar una cuadrilla una vez al mes para limpiar, lo que mejoraría las cosas.

De hecho, el colectivo ha recordado que ya en ocasiones ha organizado batidas de limpieza en el entorno, pero ha incidido en que no se vigila la tirada de escombros.

La situación llega hasta tal punto por la reiteración de estos incendios, que suponen la intervención del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento, que fuentes de la Asociación señala que "ojalá se pudiera echar la culpa a alguien" porque "sería más tranquilizador", pero la "realidad" es que no se ve a nadie sospechoso de provocar estos fuegos.

Por todo ello, consideran que una limpieza "periódica" podría contribuir a evitar muchos problemas como estos incendios que se producen casi de manera semanal, fundamentalmente concentrados en los meses estivales.