Abandonan su encierro los dos celadores del SUAP en huelga de hambre

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos celdores que mantenían desde hace una semana un encierro y una huelga de hambre en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Astorga (León) han anunciado hoy que dejarán la protesta, después de haber sido recibidos por el gerente del Área de Salud de León, Francisco Pérez Abruña, ya que su medida de protesta ha servido para que se les "escuche", aunque han reconocido que se encuentran en una situación "sin negociación posible".

Víctor Manuel Pérez, el primer celador en protagonizar el encierro y la huelga de hambre a la que se sumó posteriormente su compañero Fernando Fernández para reclamar el cobro de noches y festivos, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el gerente del Área de Salud de León se ha comprometido a "transmitir lo hablado" al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez.

Según ha declarado Pérez, tanto él como "un compañero de Valladolid" han sido "invitados por la administración" para "negociar todo lo que se refiere a los SUAP", aunque ha señalado que en esta ocasión no será objeto de diálogo todo lo relacionado con las retribuciones que reclaman.

Por eso, "sin negociación posible, la huelga de hambre y el encierro no tienen sentido", aunque Pérez ha destacado que sí ha servido para que se les "escuche". No obstante, ha señalado que espera que "se agilicen los pasos" para, tal y como indicado la Junta de Castilla y León, los pagos por noches y festivos a los celadores se comiencen a pagar con normalidad a partir del mes de enero "y no tener que estar esperando otros veinte años".

Así, el celador, que ha agradecido "el apoyo" recibido durante la protesta, ha advertido que espera que no tenga que "retomar las medidas de presión dentro de unos días", en el caso de que sus reclamaciones no avancen.