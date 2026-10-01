El "abandono sanitario" de El Bierzo se muestra en Madrid: "Que tu código postal no decida tu esperanza de vida"

Imagen de la campaña impulsada por OncoBierzo que se muestra en las pantallas del Cine Callao de Madrid. - ONCOBIERZO

LEÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación OncoBierzo (León) ha impulsado una campaña en el centro de Madrid para dar visibilidad al "abandono sanitario" que sufre la comarca berciana mediante la exhibición en las pantallas del Cine Callao del mensaje "Que tu código postal no decida tu esperanza de vida".

Se trata de una campaña protagonizada por personas que "quieren seguir viviendo en El Bierzo" para mostrar que el hecho de nacer o vivir lejos de una gran ciudad puede significar desde el punto de vista de la atención sanitaria "esperar más, ser atendido peor y, en algunos casos, llegar tarde".

En este sentido, la asociación ha reiterado que en el Hospital El Bierzo faltan oncólogos y, de las seis plazas autorizadas, está cubiertas entre cuatro y cinco de forma estable. Del mismo modo faltan traumatólogos, radiólogos y tantos anestesistas y otorrinolaringólogos que la Consejería de Sanidad ha tenido que declarar ambas especialidades como "de difícil cobertura" para intentar atraer profesionales con incentivos económicos y de carrera. "Cuando un hospital necesita incentivar a los médicos para que vengan, algo está fallando de raíz", según ha informado a Europa Press en un comunicado OncoBierzo.

En este contexto, ha añadido que desde 2007 se ha prometido un servicio público de radioterapia en El Bierzo y 19 años después la comarca sigue sin contar con él, de modo que hay pacientes oncológicos de la sanidad pública que tienen que desplazarse fuera de la comarca para recibir un tratamiento.

Al respecto, se ha referido a la construcción de la Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital El Bierzo, cuya licitación ha sido autorizada este jueves por 5,22 millones de euros en el Consejo de Gobierno de Castilla y León y cuyo plazo de ejecución es de 18 meses, lo que sitúa la fecha real de contar con la infraestructura en 2028 "en el mejor de los casos". "Ya no sabemos qué calendario creernos", ha apostillado.

LISTAS DE ESPERA

Además, OncoBierzo ha recordado que en el segundo trimestre de 2026 la espera media para una operación en el Hospital El Bierzo alcanzó los 201 días --un 70 por ciento más que un año antes--, frente a una media autonómica de 101 días. Así, cerca de 3.000 personas aguardan actualmente una intervención quirúrgica, un 35 por ciento más que el pasado año.

Igualmente, la espera media para una primera consulta con el especialista es de 204 días, un 93 por ciento por encima de la media de Castilla y León, y afecta a más de 35.000 pacientes y en algunas especialidades como Otorrinolaringología se han denunciado esperas de hasta tres años.

Del mismo modo, casi una de cada cuatro personas que en toda Castilla y León aguarda una prueba diagnóstica vive en El Bierzo o Laciana. "Detrás de cada uno de estos números hay una persona: una operación que no llega, un diagnóstico que se demora, una familia que no sabe cuánto más va a esperar", ha recalcado.

"LO QUE EN LA CAPITAL SE DA POR HECHO"

Por todas estas cuestiones, OncoBierzo ha impulsado la campaña de visibilización en el centro de Madrid para que la ciudadanía conozca la situación y poder de este modo exigir que cambie. "Llevamos meses, años, denunciándolo en Ponferrada, en Valladolid y en Bruselas. Hoy lo llevamos también al centro de Madrid, para que quien pasee por Callao sepa que, a pocas horas de allí, hay una comarca entera esperando lo que en la capital se da por hecho", ha explicado.

Finalmente, la asociación ha reclamado a las administraciones resultados con plantillas completas, servicios que funcionen y plazos "que se cumplan de una vez". "Por todo ello OncoBierzo seguirá. Seguiremos en la calle, seguiremos en las instituciones y, a partir de hoy, seguiremos también en las pantallas de toda España. Porque una sanidad pública digna no tiene que depender del código postal", ha concluido.