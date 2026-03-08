Abascal afea a Sánchez el uso de la bandera de España, "la misma que cubría a las víctimas" de "ETA y Bildu"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto electoral en Medina del Campo. - VOX YOUTUBE

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado este domingo que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, haya puesto detrás de él en un mitin en Soria la bandera de España "para hablar de patriotismo", y le ha recordado que es "la misma bandera que cubría los féretros de las víctimas" de "ETA y Bildu", una formación que ha interpretado que actualmente "pone y quita presidentes del Gobierno" en el país.

Así lo ha aseverado Abascal durante un acto electoral celebrado este domingo en Medina del Campo (Valladolid), donde ha insistido en sus críticas a la política del 'No a la Guerra' por parte del líder socialista y se ha referido especialmente al acto en el que Sánchez participó este sábado en Soria y en el que, durante un tramo de su intervención, la gran pantalla que se ubica tras el escenario proyectó una bandera de España.

"No sé cómo son capaces de dar lecciones y cómo se ha atrevido Pedro Sánchez en el mitin de ayer a poner la bandera", ha censurado Abascal, aunque ha recordado que eso ya lo había visto hacer "hace mucho años", cuando los socialistas "ponían la bandera detrás cuando hablaban de patriotismo".

La bandera de España, ha aseverado Abascal, es "la misma que cubría los féretros de los españoles asesinados por ETA".

"De esa misma ETA y de esa Bildu que hoy quita y pone presidentes del gobierno. De esa ETA a la que Sánchez le debe el poder y la estancia en el Palacio de la Moncloa", ha continuado antes de apostillar que Pedro Sánchez "no tiene decencia" y de considerarlo de nuevo "un traidor de la peor especie" porque "se envuelve en la bandera" pero "pisotea la memoria" de los muertos.

El líder de Vox ha insistido en que el Gobierno "se agarra a cualquier tipo de guerra" para "no hablar de otra cosa", en referencia a los problemas judiciales que Abascal enumera en la lista del presidente del Gobierno, con nuevas menciones a los ex secretarios de Organización encarcelados y a su mujer.

"Como no tenía suficiente, ahora se ha agarrado a otra guerra, que es a la de Irán", ha enfatizado Abascal que ha repasado críticas a Sánchez a quien imputa dedicarse "como un vulgar profanador a desenterrar muertos en España" para "enfrentar a los españoles con odios del pasado" y que "se agarra a cualquier tipo de guerra", como ya considera que hizo con la de Rusia y Ucrania.

"Con dinero de los españoles, estamos pagando los misiles de Ucrania y los misiles de Rusia, los de los dos bandos. Eso sólo lo pueden hacer los más villanos, y el más villano está en el búnker del Palacio de la Moncloa".

Asimismo, ha incidido en que mientras Pedro Sánchez dice que está en contra de la guerra, la ministra de Defensa, Margarita Robles, "le dice al embajador de Estados Unidos que "están muy contentos con Trump" --cabe apuntar que el Gobierno ha mantenido que la ministra aseguró que estaba cómoda en referencia a la temperatura de la sala donde se reunía con el diplomático y no con la Administración Trump--. Así, ha calificado de "asco insoportable" que mientras Sánchez mantiene su política del No a la Guerra, el Gobierno "manda una fragata".

El líder del partido de derechas ha insistido en denominar al Gobierno como "mafia" y ha lanzado también un mensaje al Partido Popular en el sentido de que "a una mafia no se la gana con una estafa", como considera a los líderes del PP, quienes en su opinión hacen "oposición a media jornada" y se manifestaron en la calle en contra de la corrupción del Gobierno de Sánchez, pero el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, fue después a La Moncloa para reunirse con Sánchez.

Por todo ello, se ha preguntado qué ha hecho el Partido Popular "después de todo este tiempo".