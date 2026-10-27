Abascal asegura que Sánchez "ha puesto un candidato en Ceuta" que fue denunciado por "salafismo"

ZAMORA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que el candidato del Senado que "ha puesto" el presidente del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en la lista conjunta de los socialistas y Frente Amplio al Senado por Ceuta, Abdelah Mustafa, fue "denunciado por salafismo".

Así lo ha aseverado Abascal este martes durante el acto político de Vox que ha clausurado en la plaza de la Marina de Zamora, donde ha criticado nuevamente la "traición" de Pedro Sánchez en Ceuta, un "problema" que considera que también lo es para todos los españoles, más allá de los que tengan también en sus regiones o provincias.

"Fijaos a qué nivel ha llegado la traición que Sánchez en Ceuta ha puesto de candidato, a Abdelah Mustafa. El problema no es el nombre, el problema es que es un tipo denunciado por salafismo y es un tipo que en sus redes sociales lo que tiene es simbología marroquí por todas partes", ha asegurado Abascal.

Cabe apuntar que Mustafa, según informaciones publicadas por medios ceutíes, ha sido el candidato designado por Frente Amplio para encabezar la candidatura conjunta de PSOE y esta formación al Senado por la ciudad autónoma.

Abascal ha aseverado que han situado a "alguien que tiene obediencia marroquí" como "candidato de Ceuta por el Partido Socialista" y ha incidido en que el presidente del Gobierno es "el candidato a la presidencia de España por parte del Partido Socialista y también es el candidato de Marruecos en estas elecciones".

Según ha afirmado, en Marruecos y "muchos de los que llegan aquí ilegalmente" gritan "vivas a Sánchez".